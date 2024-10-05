Обстоятельства гибели командира 186 батальона Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование, - 123 БрТРО

Сейчас проводится служебное расследование по факту гибели командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 123 бригады теробороны ВСУ.

"Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование.

"О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавляют в бригаде.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб. В СМИ писали, что Игорь Гриб - комбат 186-го батальона 123-й бригады ТрО, который якобы застрелился после бегства бойцов с позиций под Угледаром. Официального подтверждения информации о его самоубийстве нет.