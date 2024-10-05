Обстоятельства гибели командира 186 батальона Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование, - 123 БрТРО
Сейчас проводится служебное расследование по факту гибели командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 123 бригады теробороны ВСУ.
"Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование.
"О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.
Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавляют в бригаде.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб. В СМИ писали, что Игорь Гриб - комбат 186-го батальона 123-й бригады ТрО, который якобы застрелился после бегства бойцов с позиций под Угледаром. Официального подтверждения информации о его самоубийстве нет.
А причина проста, ії ніхто не озвучить в 123 бригаді- бо бійці засцяли і втекли.
Поки сиділи і відпочивали в херсонських степах - все було нормально. Ні розмов ,що немає *********** , нічого.
Бо там немає прямої ЛБЗ і для цієї бригади небезпека була не більше ніж для місцевого населення. А може й менша навіть.
А коли перевели на вугледар - обісралися і розбіглися.
От і все. Тому головне під час розслідування ім не вийти самим на себе.
розслідувати має військова прокуратура, якої немає
більшовицький заколот в Петербурзі в 1917 р. вчинили солдати запасного Волинського полку і матроси Кронштадту, які теж всю війну нічого не робили
солдати 123-ї бригади ходили в СЗЧ (дезертирували) за графіком - на три дні, що дозволяє ЗЄльоне законодавство, себто, за попередньою змовою
Бо Якби ви знали і бачили як орки утюжать херсонські села вдоль Дніпра , а відповіді майже немає. Що артилерією тероризують населення, що дронами-як хочуть. Тому треба було піднімати питання нестачі *********** раніше, або менше розслаблятися.
А я грішний думав, що це першочергова задача верховного, Міноборони, Генштабу... Дякую, просвітили.
Ті ж солдати. І до речі ще невідомо, чи дійсно недоставало озброєння. Бо думки різні.
Вони підставили 72 другу бригаду у самий важливий момент.
Втекли, і вже з вознесенська ті ж солдати навіть мітинг устроїли, а чого ж мовчали до цього??
Чи тому що орки утюжили прибережні села артою, а цим було все одно? Бо прямого зіткнення не було. Ну горять хати та й горять.
Де і коли було звернення? Чого так само не збиралися?
Да тому що іх це не торкало поки не дішло до ротації.
А вже чи правильно поступили бійці, що поіхали до вознесенська, це краще може сказати тільки 72 бригада.
це було сказано в той же день.
а от чому??????
мабудь чсть офіцера!!!!!
від того й суцільний расслабон, рожеві поні і дезертирство
1. підготувались технічно (розмінування)
а головне !!!!!
2. збудували б таку саму лінію оборони від Харкова до Вугледара і зосередились би лише на Півдні,
а не знімали з напряму головного удару найкращі бригади для "відвоювання фортеці Бахмут"
кожен командир знає, що для прориву потрібна концентрація сил в певному місці в певний час,
якщо цей командир не ЗЄльоний...
Просьба до редакції: слідкуйте, будь ласка, за граматикою: Ігор в родовому відмінку буде ІгорА (а не ІгорЯ). Остання буква імені тверда "Р", то чому ж родовий ідмнок ви пом'якшуєе? Ви ж не напишете Пітер - ПітерЯ. Чи напишете? Я знаю, для вас це звучить "дико" - ІгорА. Але це є справжня українська (не зрусифікована) граматика. Ви ж перейшли на "події В Україні", а не "події НА Укрїні". Так і тут повинно бути зроблено.
Але ж...
Десяток-другий простих воїнів загинули,що ж війна...звичайне явище...
А комбат застрелився чи застрелили,НП,обов'язково треба розслідувати...
як так далі піде, то війдемо в історію як нація сцикунів та самураїв
Політично Курська операція важливіша 10 км на донеччині. Нажаль.
Рейд десантників 95-ї бригади тилами проросійських сил на Донбасі влітку 2014 року називають найдовшим рейдом бронетехніки у новітній воєнній історії.
Він тривав з другої половини липня по 10 серпня. За цей час рейдові загони пройшли більше 400 км, 170 з яких - з боями на території супротивника.
Вони змогли під обстрілами організувати переправу через річку Міус для виходу з оточення інших підрозділів та відтягнули на себе значні сили бойовиків.
А теперішній захід на Курщину мав еіект лише місяць. Тепер він є тягарем - відтягує на себе наші резерви, кращу броню. Війна на чужій території з часом стала приводити до збільшення наших втрат. Значно збільшилась кількість наших бійців, які просто зникли безвісти. Про більше не буду. Як на мене, звідти треба виходити. Бо зробити справді проривну річ - захопити Курську АЕС, чи хоча б Льгов сил і резервів не вистачає.
Вибачте панове з 80-ї. Але на мапу у ГШ дивляться інші люди. Так вже склалося.
Стратегія фронтова - повільно відступати і завдавати максим. втрат рашистам.
Стратегія і тактика локальна - триматися до останньой можливості, потім відходити, витікає з п.1,2.
- напали на нас, а не країну Заходу (НАТО);
- дурнуватий сусід нікуди не дінеться;
- хочемо вижити як країна - тре воювати.
Різні відчуття відповідальності. І щоб не ставити своїх близьких і навіть чужих далеких перед важким вибором, треба відповідально ставитись до виборів, а не як до вихідного дня, коли можно забухать.