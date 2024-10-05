РУС
Обстоятельства гибели командира 186 батальона Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование, - 123 БрТРО

Загинув Ігор Гриб

Сейчас проводится служебное расследование по факту гибели командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 123 бригады теробороны ВСУ.

"Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование.

"О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавляют в бригаде.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб. В СМИ писали, что Игорь Гриб - комбат 186-го батальона 123-й бригады ТрО, который якобы застрелился после бегства бойцов с позиций под Угледаром. Официального подтверждения информации о его самоубийстве нет.

Мета , мабуть знайти причину чому застрелився.
А причина проста, ії ніхто не озвучить в 123 бригаді- бо бійці засцяли і втекли.
Поки сиділи і відпочивали в херсонських степах - все було нормально. Ні розмов ,що немає *********** , нічого.
Бо там немає прямої ЛБЗ і для цієї бригади небезпека була не більше ніж для місцевого населення. А може й менша навіть.
А коли перевели на вугледар - обісралися і розбіглися.
От і все. Тому головне під час розслідування ім не вийти самим на себе.
+19
Краще б застрелились зажрані генерали й охфіцери із кацапсько-совковим менталітетом
+17
Хрін там треба комусь розбиратись. Командування понабирає лайна в рот, а гундос пилитиме відосікі, наче нічого не мталося.
Хрін там треба комусь розбиратись. Командування понабирає лайна в рот, а гундос пилитиме відосікі, наче нічого не мталося.
Застрелився чи застрелили - яка мета розслідування?
Мета , мабуть знайти причину чому застрелився.
А причина проста, ії ніхто не озвучить в 123 бригаді- бо бійці засцяли і втекли.
Поки сиділи і відпочивали в херсонських степах - все було нормально. Ні розмов ,що немає *********** , нічого.
Бо там немає прямої ЛБЗ і для цієї бригади небезпека була не більше ніж для місцевого населення. А може й менша навіть.
А коли перевели на вугледар - обісралися і розбіглися.
От і все. Тому головне під час розслідування ім не вийти самим на себе.
все вірно про оту бригаду тероборлни сказано - сидіти за Дніпром це не в Вугледарі оборону під КАБАМи тримати один проти п'яти

розслідувати має військова прокуратура, якої немає
Ще один диванний воїн з Варшави, який завжди знає, як сидіти за Дніпром і як сидіти у Вугледарі. Краще розкажи, як тобі сидлиться у Польщі.
історію треба вчити:
більшовицький заколот в Петербурзі в 1917 р. вчинили солдати запасного Волинського полку і матроси Кронштадту, які теж всю війну нічого не робили

солдати 123-ї бригади ходили в СЗЧ (дезертирували) за графіком - на три дні, що дозволяє ЗЄльоне законодавство, себто, за попередньою змовою
Ну так логічно, поки сиділи в степах їм ті ********** не дуже і треба були. А кидати в жопу без *********** - тут уж ізвінітє.
За ********** і обладнання треба було думати завжди,.
Бо Якби ви знали і бачили як орки утюжать херсонські села вдоль Дніпра , а відповіді майже немає. Що артилерією тероризують населення, що дронами-як хочуть. Тому треба було піднімати питання нестачі *********** раніше, або менше розслаблятися.
***!!! Це солдати повинні піднімати питання про нестачу ***********?!!
А я грішний думав, що це першочергова задача верховного, Міноборони, Генштабу... Дякую, просвітили.
А зараз хто підняв питання??
Ті ж солдати. І до речі ще невідомо, чи дійсно недоставало озброєння. Бо думки різні.
Вони підставили 72 другу бригаду у самий важливий момент.
Втекли, і вже з вознесенська ті ж солдати навіть мітинг устроїли, а чого ж мовчали до цього??
Чи тому що орки утюжили прибережні села артою, а цим було все одно? Бо прямого зіткнення не було. Ну горять хати та й горять.
Де і коли було звернення? Чого так само не збиралися?
Да тому що іх це не торкало поки не дішло до ротації.
Скоріше за все що вони й не були укомплектовані броньою, як і усі інші тилові трошники. Коли їх кидають на підсилення медевак та ротацію на позиції їм наче повинний забезпечити приймаючий підрозділ. Але буває що, чи то через виснаження, чи щось інше цього не відбувається. Їм тицяють на карті на позиції й кажуть займати та тримати. У такому випадку більшість з них після першого ж нальоту б'є по капцях.
Без "***" нiяк? Питання про невстачу забов'язан першим пiдняти сержант - командир вiддiлення. Далi взвод-рота-батальон.
https://www.youtube.com/watch?v=mP_bfZjh6dA
Маячню пишеш.
може й так...але якщо не так виходить ти ллєш лайно на людей? як хоч і "в степах сиділи", але все ж не за клавіатурою
показать весь комментарий
А вже чи правильно поступили бійці, що поіхали до вознесенська, це краще може сказати тільки 72 бригада.
Швидше за все, командування довело до самогубства своїми неадекватними нереалістичними задачами.
ся!!!!! через втечу солдат.
це було сказано в той же день.
а от чому??????
мабудь чсть офіцера!!!!!
Краще б застрелились зажрані генерали й охфіцери із кацапсько-совковим менталітетом
Твоє «охфіцери» видає в тебе кацапсько-совковий менталітет.
Віина затягується - кацапи надіялись за три дні Киів - ми теж за рік - два виперти іх з Украіни - от і ексцеси
насєлєнію ЗЄльоний тєлємарафєт вдував в вуха "два-три місяці"

від того й суцільний расслабон, рожеві поні і дезертирство
Після звільнення Харкіщини і Херсона надіялись шо і далі так піде -- але лінія Суровікіна поховала надіі
ЗСУ могли б проломити цю лінію суровікіна якщо б:

1. підготувались технічно (розмінування)
а головне !!!!!
2. збудували б таку саму лінію оборони від Харкова до Вугледара і зосередились би лише на Півдні,
а не знімали з напряму головного удару найкращі бригади для "відвоювання фортеці Бахмут"
кожен командир знає, що для прориву потрібна концентрація сил в певному місці в певний час,
якщо цей командир не ЗЄльоний...
для цього "таланту" треба мати лише трохи клепки в голові, а не ЗЄ-жижу, як у поверхневого овномандувача
Мої співчуття родині.
Просьба до редакції: слідкуйте, будь ласка, за граматикою: Ігор в родовому відмінку буде ІгорА (а не ІгорЯ). Остання буква імені тверда "Р", то чому ж родовий ідмнок ви пом'якшуєе? Ви ж не напишете Пітер - ПітерЯ. Чи напишете? Я знаю, для вас це звучить "дико" - ІгорА. Але це є справжня українська (не зрусифікована) граматика. Ви ж перейшли на "події В Україні", а не "події НА Укрїні". Так і тут повинно бути зроблено.
Ви помилилися. У родовому відмінку іменник Ігор має закінчення ‑я, бо належить до м'якої групи: запросили (кого?) Ігоря Миколайовича, а не Ігора Миколайовича. У кличному відмінку слід казати Ігорю, а не Ігоре. Так саме - Лазарю, а не Лазаре. Це два імені з м"якою літерою Р.
Ще, для порівняння: слюсар - слюсарЯ, лікар - лікарЯ...
Ні. Повинно бути "викликав люсара, пішов до лікара".
От власне все, що ви кажете і є зрусифікована українська. Тоді як буде ім'я Пітер - ПІТЕРЯ? Остап- Остапя? І клична орма від Ігор, буде "Ігоре! Ходи сюди мерщій", а не "Ігорю! Ходи сюди мерщій". От з такими грамотіями і виходить, що пуйло говорить правду, що "украінци і русскє адін народ".
Можу вас попросити витяг з документу (якщо можна то інтернет адресу), де пише, що в укрїнському правописі 2 імена Ігор та Лазар повинні мати пом'якшуюче Р
Ну як на те пішло то не "просьба", а "прохання".
В українській мові є два слова: просити (звідки похідне просьба) та пом'якшена форма - прохати. Звідси і походить слово прохання.
Дуже шкода всіх наших воїнів,душа за кожного болить.
Але ж...
Десяток-другий простих воїнів загинули,що ж війна...звичайне явище...
А комбат застрелився чи застрелили,НП,обов'язково треба розслідувати...
Десяток-другий простих воїнів загинули, то війна винна? А хто такий простий воїн? А чим простий воїн відрізняється від непростого воїна?
застрелився ЧОМУ !!!!

як так далі піде, то війдемо в історію як нація сцикунів та самураїв
Схоже,ми вже ввійшли,мільйони ухилянтів,частина з яких розбрелася по Європі під виглядом знедолених биків-біженців оббитих татухами,що канючать побільше євро..
Непростий це професійний військовий, ССО, диверсант, шпигун в штабі ворога. Простий це ще по людськи сказано. Запитайте родичів з фронту як іноді називають кадрові тилові офіцери поповнення з щойно мобілізованих.
Вчинив, як справжній офіцер.
Даммам, не?
Якщо це самогубство, то це хоч і красиво, але не розумно. Справжній офіцер потрібен Укрвїні живий, а не мертвий. Хоча він показав, що має совість і почуття обов'язку га відміену від багатьох, в тому числі і на вищих щаблчх військової і політичної влади, які мали б застрелитися ще 24.02.2022, але не зробили цього досі, продовжуючи наносити Україні величезну шкоду.
Людину шкода, безумовно. Проте я більше схильнй, що його вбили ж свої, бо не дозоляв солдатам покидати позиції.
Скорiш за все дезертири вбили його.
Не чіпляй людям клейма. По-перше, не знати як би ти себе повів в подібній ситуації. По-друге, вже всюди розовсюджуються слухи (це й же Юрій Бутусов гоорить), що потрібно було виводити війька з Вугледару, ще 24-го Вересня.
Бійці його бату втікли. Підставили бат, бригаду, сусідів, фронт. Він командир.
Це дуже спрощено. Залишати Вкгледар плтрібно було ще тиждень перед цим, до 24 вересня. Після цієї дати врятувати 72 не могла ніяка бойова частина, тим паче - непроіесвйна, необстріляна бригада ТРО без важкого озброєння. Тому це вина тих, хто прикриваючи власні дупи і не дав наказу на яихід, а грався у великого воєначальника на Курщині, де щараз більша частина найкращої важкої техніки і найбільг професійні і вмотивовані військові. . Якщо відкинути емоції і ввімкнути здоровий глузд, ця трагедія олин в один повторила Вугледар, Бахмут і в леякій мірі - Іловайськ, яким Зєлєнскій так гнівно тикав у очі Порошенку. Тепер у Зєлєнского ре лише три умовні Іловайськи, а ще гірше - Маріуполь, і 20 відсотків втраченої (сподіваюсь- тимчасово) території. А під Вугледаром застрелився той, чия вина і навіть вина його підрозділу була найменшою. Ті, які мали хоча б покаятися і попросити вибачення у бійців, які вижили, і у родичів тих, хто загинув - живі, здорові і у гарному настрої.
Спрощено - в обороні легше стояти ніж атакувати територію ворога у нього вдома. Тому пріоритет там.

Політично Курська операція важливіша 10 км на донеччині. Нажаль.
Як на мене, Курщину треба було атакувати рейдово. Як це зробили десантники Забродського.

Рейд десантників 95-ї бригади тилами проросійських сил на Донбасі влітку 2014 року називають найдовшим рейдом бронетехніки у новітній воєнній історії.

Він тривав з другої половини липня по 10 серпня. За цей час рейдові загони пройшли більше 400 км, 170 з яких - з боями на території супротивника.

Вони змогли під обстрілами організувати переправу через річку Міус для виходу з оточення інших підрозділів та відтягнули на себе значні сили бойовиків.
А теперішній захід на Курщину мав еіект лише місяць. Тепер він є тягарем - відтягує на себе наші резерви, кращу броню. Війна на чужій території з часом стала приводити до збільшення наших втрат. Значно збільшилась кількість наших бійців, які просто зникли безвісти. Про більше не буду. Як на мене, звідти треба виходити. Бо зробити справді проривну річ - захопити Курську АЕС, чи хоча б Льгов сил і резервів не вистачає.
Ми не знаємо що там і як. Наразі, у плані обміну територій, Курський демарш дуже вигідний. Пишуть, що територія захоплена в РФ більша ніж здана тут. Плюс винищення рос. сил.
Ви справді вірите тєлємарафону? Скажімо так, у мене у 80-тці друзі. Їм я вірю.
Телемарафон жодного разу не дивився. Відео ЗеПрезидента жодного разу не дивився.

Вибачте панове з 80-ї. Але на мапу у ГШ дивляться інші люди. Так вже склалося.
А ніхто не буде розбиратися чому здача всіх міст Бахмут,Вугледар.Авдіївка тощо йде як під копірку: спочатку русні здають фланги,потім трошки обороняють міста в умовах оточення з 3-х сторін,а потім благополучно здають всі міста з благородною метою "врятування життів наших хлопців"?? З падінням Вугледару,очевидно,планується здача Дніпра,заради "врятування життів наших героїв"??
в підручники це ввійде як "здача міста за схемою Сирського"
Різні офіцери бувають ,один піклується за особовий склад і береже його і бере все що відбувається близько до душі , такий собі ідеаліст ,а інший- дивиться на особовий склад як на гарматне м"ясо і йому все похрін - "ці загинуть ,так інших мобілізують і пришлють ". І таких офіцерів ,яим все похрін в ЗСУ більшість. Такі от наші реалії.
Зате Суджа наша !!! Як зеля вже всіх дістав своєю "суджанською операцією"
Мабуть "Курською операцією". Але найбільше дістав, схоже, Вас, сер.
Ну а Вас сер , схоже не дістав ,але скоро дістане.
Ну раз "всіх" то і мене, звичайно !
Стратегія глобальна - ********* "варити як жабу на повільному вогні", вже 10 років.
Стратегія фронтова - повільно відступати і завдавати максим. втрат рашистам.
Стратегія і тактика локальна - триматися до останньой можливості, потім відходити, витікає з п.1,2.
Ну,не знаю....Можливо...Якщо це наша стратегія,то ми платимо за неї кров"ю військових,яких у нас мало (зате ухилянтів-квіточок,не створених для окопів,мільйони). Якщо це стратегія Заходу-вона знов за наш рахунок. Там,на Заході,ще є стратегія "Ефект Дикобраза",тобто,хижак (Рашка) ковтає дикобраза,а той в нутрощах хижака розправляє голки,таким дикобразом для Заходу є ми....
Поширені відповіді:
- напали на нас, а не країну Заходу (НАТО);
- дурнуватий сусід нікуди не дінеться;
- хочемо вижити як країна - тре воювати.
Комбат не стрілявся. А от що з цим будуть робити х/з...
На его месте-давно должен быть Засырський,после всех Fuck Up(ов).Но кацап и честь-вещи несовместимые,какие б погоны ни были в текущий момент
Це звичайні дезертири, і ставлення до них повинно бути відповідним.
https://www.youtube.com/watch?v=mP_bfZjh6dA
огидно дивитись як базарні баби, діставшись клавіатури, поливають лайном тих хто все ж таки в ЗСУ...до речі, третій рік...поливають лайном звичайних солдатів, вже не усвідомлюючт що є командування і є зелений Главком зі своїм Козирєм
Комбат тероборони застрелився після втрати позицій його підрозділом під Вугледаром - а лейтенант баканов попризначав собі кротів і після втрати Чонгара, Азовського моря та всього Півдня став адвокатом і попиває десь смузі.
Різні відчуття відповідальності. І щоб не ставити своїх близьких і навіть чужих далеких перед важким вибором, треба відповідально ставитись до виборів, а не як до вихідного дня, коли можно забухать.
