При исполнении служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб
"Первомайская городская территориальная громада снова в скорби. В который раз печальная и болезненная весть всколыхнула сердца всех без исключения жителей. Защищая родную Родину погиб наш земляк Гриб Игорь Анатольевич. Городской голова Олег Демченко и Первомайская городская громада выражает соболезнования семье погибшего защитника Украины Гриб Игоря Анатольевича", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Герой погиб 02 октября 2024 года при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства!
"Вечная Слава и память! Царство Небесное Командиру воинской части, подполковнику - Игорю Анатольевичу!", - добавили в горсовете.
Ранее в СМИ писали, что Игорь Гриб - комбат 86-го батальона 123-й бригады ТрО, который якобы застрелился после побега бойцов с позиций под Угледаром. Официального подтверждения информации нет.
в давнину, в Римі, проводили децимацію - страчували кожного десятого із легіонерів-втікачів
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним......
за невиконання наказу і доведення до самогубства
не буде дисципліни, не буде ЗСУ !
це відкрити спину товариша
Тоді виникає питання до вищого командування, чого чекали, чому не дали команду на відхід !? Чекали поки підари не замкнуть кільце оточення...!? та в кращому разі візьмуть наших у полон ? Що буде в полоні всі розуміють. Питань багато, відповідей нуль.
тільки що таке це "останнє"?
Комбат тероборони застрелився після втрати позицій його підрозділом під Вугледаром - а лейтенант Баканов попризначав собі кротів і після втрати Чонгара, Азовського моря та всього Півдня став адвокатом і попиває десь смузі. Відповідальність по-українські.
Царство Небесне ОФІЦЕРУ!
Або воюйте, або не піздіть.
********* гекспертів по війні.
Особливо ті шо за кордоном - або вертайтесь або не піздіть