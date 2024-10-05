При исполнении служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб

Во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский военнослужащий Игорь Гриб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на исполнительный комитет Первомайского городского совета.

"Первомайская городская территориальная громада снова в скорби. В который раз печальная и болезненная весть всколыхнула сердца всех без исключения жителей. Защищая родную Родину погиб наш земляк Гриб Игорь Анатольевич. Городской голова Олег Демченко и Первомайская городская громада выражает соболезнования семье погибшего защитника Украины Гриб Игоря Анатольевича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Герой погиб 02 октября 2024 года при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства!

"Вечная Слава и память! Царство Небесное Командиру воинской части, подполковнику - Игорю Анатольевичу!", - добавили в горсовете.

Ранее в СМИ писали, что Игорь Гриб - комбат 86-го батальона 123-й бригады ТрО, который якобы застрелился после побега бойцов с позиций под Угледаром. Официального подтверждения информации нет.