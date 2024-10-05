Під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб
Під час виконання службових обов’язків загинув український військовослужбовець Ігор Гриб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчий комітет Первомайської міської ради.
"Первомайська міська територіальна громада знову в скорботі. Вкотре сумна та болюча звістка сколихнула серця всіх без винятку жителів. Захищаючи рідну Батьківщину загинув наш земляк Гриб Ігор Анатолійович. Міський голова Олег Демченко та Первомайська міська громада висловлює співчуття родині загиблого захисника України Гриб Ігоря Анатолійовича", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Герой загинув 02 жовтня 2024 року під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!
"Вічна Слава і пам’ять! Царство Небесне Командиру військової частини, підполковнику - Ігорю Анатолійовичу!" - додали у міськраді.
Раніше у ЗМІ писали, що Ігор Гриб - комбат 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО, який нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром. Офіційного підтвердження інформації немає.
в давнину, в Римі, проводили децимацію - страчували кожного десятого із легіонерів-втікачів
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним......
за невиконання наказу і доведення до самогубства
не буде дисципліни, не буде ЗСУ !
це відкрити спину товариша
Тоді виникає питання до вищого командування, чого чекали, чому не дали команду на відхід !? Чекали поки підари не замкнуть кільце оточення...!? та в кращому разі візьмуть наших у полон ? Що буде в полоні всі розуміють. Питань багато, відповідей нуль.
тільки що таке це "останнє"?
Valerii Prozapas
https://x.com/prozapas77/status/1842478668708217200 25 мин
https://x.com/prozapas77
@prozapas77
Комбат тероборони застрелився після втрати позицій його підрозділом під Вугледаром - а лейтенант Баканов попризначав собі кротів і після втрати Чонгара, Азовського моря та всього Півдня став адвокатом і попиває десь смузі. Відповідальність по-українські.
Царство Небесне ОФІЦЕРУ!
Або воюйте, або не піздіть.
********* гекспертів по війні.
Особливо ті шо за кордоном - або вертайтесь або не піздіть