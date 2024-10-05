УКР
Під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб

Загинув Ігор Гриб

Під час виконання службових обов’язків загинув український військовослужбовець Ігор Гриб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчий комітет Первомайської міської ради.

"Первомайська міська територіальна громада знову в скорботі. Вкотре сумна та болюча звістка сколихнула серця всіх без винятку жителів. Захищаючи рідну Батьківщину загинув наш земляк Гриб Ігор Анатолійович. Міський голова Олег Демченко та Первомайська міська громада висловлює співчуття родині загиблого захисника України Гриб Ігоря Анатолійовича", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Герой загинув 02 жовтня 2024 року під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!

Також читайте: У бою проти окупантів на Курщині загинув оператор відділення дистанційного мінування Олександр Франчук

"Вічна Слава і пам’ять! Царство Небесне Командиру військової частини, підполковнику - Ігорю Анатолійовичу!" - додали у міськраді.

Раніше у ЗМІ писали, що Ігор Гриб - комбат 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО, який нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром. Офіційного підтвердження інформації немає. 

Так, на відміну від інших він свій обов'язок знав. Тому шана і повага. Рідним - співчуття.
05.10.2024 10:41
05.10.2024 10:49
Як завжди, через недолуге вище командування, яке не доповідає нагору наскільки критична ситуація. Їм простіше відправити усіх бійців в останню путь, ніж бути в очах вищого командування нездатним зробити неможливе
05.10.2024 10:56
Честь офіцера - цінніше за життя.
05.10.2024 10:40
05.10.2024 10:41
Чому сталася втеча бійців?
05.10.2024 10:43
Як завжди, через недолуге вище командування, яке не доповідає нагору наскільки критична ситуація. Їм простіше відправити усіх бійців в останню путь, ніж бути в очах вищого командування нездатним зробити неможливе
05.10.2024 10:56
Втеча бійців могла статися, якщо це було, тільки по вині Верховного головнокомандувача, його оточення і його Стпавки, яка і дня не служимвши у війську, лізе керувати. Залужний і 16 найдосвідченніших генерала Генштабу відсторонені, до війська набирають сьогодні тих, кого виловили ТЦК і силою запхали у бусики. А ті кого запхали в бусики і відправили на"нуль" бачили, як гарно живуть в містах "слуги" і їх оточення, як керівники ТЦК, військово-цивільна адміністрація, призначена Президентом на місцях, лікарі, які проводять медогляди, косять "зелені" і вдень і вночі, без перепочинку(приклад нещодавно затриманої пані в Хмельницькому). Також не проведені нормальні ротації раніше до оточення міста ворогом і не прийняття в законі про мобілізацію пункта про демобілізацію, бо це квиток в один бік. Багато чого ще не зробила на користь ЗСУ влада, але вона зробила все і навіть більше, щоб деморалізувати військо, виснажити і недофінансувати, одним словом - послабити!
05.10.2024 11:31
вони не втекли, а відмовилися заходити на позиції бо вони ТРО без важкого озброєння
05.10.2024 13:00
дезертири відмовлялись виходити на завдання по черзі на три дні (наш ЗЄльоний закон це дозволяє)
05.10.2024 13:40
коли в Вугледарі 72-га тримала оборону один до п'яти-дванадцяти, дезертири із 123-ї ТрО замість прикривати фланги, брали відгули на три дні, по черзі.

в давнину, в Римі, проводили децимацію - страчували кожного десятого із легіонерів-втікачів
05.10.2024 14:47
Выйди сам на рубіж, дециматор хрєнов.
05.10.2024 17:51
Ти це персонально знаєш?
05.10.2024 17:56
Ігор Гриб - комбат 86-го батальйону 123-ї бригади ТрО Джерело: . То він комбат чи командир частини!?
05.10.2024 10:44
Він був командиром батальйону, а батальйон і є військова частина зі своїм номером.
показати весь коментар
05.10.2024 11:15
настоящие офицеры идут первыми и уходят последними, честь и слава им
05.10.2024 10:47
Схоже ЗМІ навмисно, одне за одним, перекручують інформацію про цей трагічний випадок.
05.10.2024 10:49
схоже, що ЗЄльона пропаганда "два-три місяці" для "насєлєнія" і солдат-дезертирів закінчується самогубством кращих офіцерів - комбат Ігор Гриб в 33 роки вже був підполковником

R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним......
05.10.2024 14:30
дезертирів з його батальону - під суд !

за невиконання наказу і доведення до самогубства
05.10.2024 14:51
Ти там був,його батальон був на островах і не відступав,спочатку рзберіться, потім язиком плескайте
05.10.2024 19:17
05.10.2024 10:49
нажаль, "Миколам" в вуха набув срані про "два-три місяці" ЗЄльоний зрадник Обдристович, а ніякий не Жадан чи Казарін

не буде дисципліни, не буде ЗСУ !
05.10.2024 14:55
Воину шана и вечная память, НО почему ЦЕЛЫЕ батальоны бросают позиции???
05.10.2024 10:50
тому що війна була всього "два-три місяці"
05.10.2024 15:12
Всі знають, що застрелився, томущо його батальон відмовився захищати Вугледар і втік додому в Миколаєвщину . Слава герою, ганьба-зрадникам!
05.10.2024 10:50
Не смій розкривати рота на справжніх бійців, які були в окопах зі свого дивану
05.10.2024 10:57
Ви взагалі розумієте,як цілий батальон може втекти з зони бойових дій аж на Миколаївщину?
05.10.2024 11:18
Факт відмови від виконання БЗ частиною військовослужбовців батальйону дійсно мав місце. Але причиною цього була постановка старшим начальником завдання, неспіврозмірного можливостям батальйону, в якому була відсутня бронетехника, важке озброєння... Тому можна казати про факт доведення до самогубства. Потрібно дочекатися результатів численних перевірок.
05.10.2024 11:21
Є які результати численних перевірок раніше?
05.10.2024 11:39
чисельні перевірки тільки розпочались.
05.10.2024 13:28
72 - га трималась - 123 - тя відступила і почався відхід і втрата біиців 72 - і
05.10.2024 11:04
123 обр ТрО гідно вела бої при захисті Миколаївької області в перші тижні вторгнення. І в подальшому гідно виконувала БЗ в своїй зоні відповідальності в Херсонський області, не зважаючи на втрати.
05.10.2024 11:58
а під Вугледаром зрадила побратимів із героїчної 72-ї і відкрила ворогу шлях у тил
05.10.2024 15:18
"Зрадила"? Ти взагалі розумієш різницю між механізованою бригадою та бригадою ТрО? Ти знаєш їхні можливості, спроможності, оснащення, etc? Їхні завдання?
05.10.2024 17:29
зрада це не гайки і болти...

це відкрити спину товариша
05.10.2024 17:48
Давай, стань поруч!
05.10.2024 18:02
Спочивай з миром, Герою.
05.10.2024 11:05
Не виправдовуючи СЗЧ, все-таки всі бачили на мапі цей вугледарський виступ !!
Тоді виникає питання до вищого командування, чого чекали, чому не дали команду на відхід !? Чекали поки підари не замкнуть кільце оточення...!? та в кращому разі візьмуть наших у полон ? Що буде в полоні всі розуміють. Питань багато, відповідей нуль.
05.10.2024 11:31
"триматись до останнього" - чули?

тільки що таке це "останнє"?
05.10.2024 15:21
Вечная СЛАВА Павшим ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
05.10.2024 11:35
Альфред кох скорей всего засланный фсбшник. Который очень много пишет негатива. СЛАВА УКРАИНЕ!
05.10.2024 11:37
..овністая паличка коха
05.10.2024 15:22
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas





https://x.com/prozapas77/status/1842478668708217200 25 мин

https://x.com/prozapas77

@prozapas77


Комбат тероборони застрелився після втрати позицій його підрозділом під Вугледаром - а лейтенант Баканов попризначав собі кротів і після втрати Чонгара, Азовського моря та всього Півдня став адвокатом і попиває десь смузі. Відповідальність по-українські.
05.10.2024 11:42
Я вам відкрию секрет Полішинеля: під час загрози оточення - відбувається відхід з позицій боєздатних і досвідчених бригад, а їх місце закривають батальонами ТРО і нещодавно мобілізованими у ролі смертників просто щоб виграти час. І таке відбувається з 2022 року як мінімум.
05.10.2024 11:56
Відсторонення найкращих генералів - ЦЕ ЗЛОЧИН (державна зрада)! Президенте Зеленський, виправляйте теміново це! СБУ, займіться своїм прямим обов'язком...
Царство Небесне ОФІЦЕРУ!
показати весь коментар
05.10.2024 12:21
він не виправить. він не розуміється в цьому від слова "взагалі". в нього інші завдання.
05.10.2024 13:32
як може щось виправити той, хто сам у цьому винен? це його зрадницьке продажне керівництво довело країну до війни і тепер впевнено здає державні території ворогу! **** зелена
05.10.2024 16:56
Вічна Пам'ять ВОЇНУ ЗСУ, щирі співчуття рідним .
05.10.2024 13:51
Зграя диванних воїнів.
Або воюйте, або не піздіть.
********* гекспертів по війні.
Особливо ті шо за кордоном - або вертайтесь або не піздіть
05.10.2024 16:44
і вина в цьому продажна зрадницька зелена влада
05.10.2024 16:53
для якої війна - "два-три місяці"
05.10.2024 17:51
Я воїн цього батальйону пішов відставку 27.09.24 це був мій командир,це був комбат від бога,він не повів людей на танки з автоматами бо більше нічого нема ,вина руководство бригади ,а воїни батальйону держали острова і не давали ворогу пройти ,судити треба керівництво бригади чому бригада і батальйон не мали важкого оружия,а її кинули про и танків,автоматом танк не зупиниш
05.10.2024 19:26
 
 