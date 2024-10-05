Під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб

Під час виконання службових обов’язків загинув український військовослужбовець Ігор Гриб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на виконавчий комітет Первомайської міської ради.

"Первомайська міська територіальна громада знову в скорботі. Вкотре сумна та болюча звістка сколихнула серця всіх без винятку жителів. Захищаючи рідну Батьківщину загинув наш земляк Гриб Ігор Анатолійович. Міський голова Олег Демченко та Первомайська міська громада висловлює співчуття родині загиблого захисника України Гриб Ігоря Анатолійовича", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Герой загинув 02 жовтня 2024 року під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!

Також читайте: У бою проти окупантів на Курщині загинув оператор відділення дистанційного мінування Олександр Франчук

"Вічна Слава і пам’ять! Царство Небесне Командиру військової частини, підполковнику - Ігорю Анатолійовичу!" - додали у міськраді.

Раніше у ЗМІ писали, що Ігор Гриб - комбат 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО, який нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром. Офіційного підтвердження інформації немає.