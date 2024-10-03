У бою проти окупантів на Курщині загинув оператор відділення дистанційного мінування Олександр Франчук
27 вересня 2024 року в бою проти російських загарбників на Курщині загинув оператор відділення дистанційного мінування Олександр Франчук.
Про це повідомив у Facebook міський голова міста Полонне (Хмельниччина) Франц Скримський, інформує Цензор.НЕТ.
Олександр Франчук народився у 1994 році та проживав у м. Полонне.
"Вірний військовій присязі, гідно служив Батьківщині, сумлінно виконував військові обов'язки та героїчно поклав своє життя за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в районі населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Із захисником попрощаються 4 жовтня об 11 годині в храмі Святої Трійці.
Поховають Франчука Олександра Олеговича на алеї Героїв російсько-української війни на новому цвинтарі.
