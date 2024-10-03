В бою против оккупантов на Курщине погиб оператор отделения дистанционного минирования Александр Франчук
27 сентября 2024 года в бою против российских захватчиков на Курщине погиб оператор отделения дистанционного минирования Александр Франчук.
Об этом сообщил в Facebook городской голова города Полонное (Хмельницкая область) Франц Скримский, информирует Цензор.НЕТ.
Александр Франчук родился в 1994 году и проживал в г. Полонное.
"Верный военной присяге, достойно служил Родине, добросовестно выполнял воинские обязанности и героически положил свою жизнь за независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины в районе населенного пункта Дарьино Суджанского района Курской области российской федерации", - говорится в сообщении.
С защитником попрощаются 4 октября в 11 часов в храме Святой Троицы.
Похоронят Франчука Александра Олеговича на аллее Героев российско-украинской войны на новом кладбище.
