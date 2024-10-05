Обставини загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба з’ясовуються, проводиться службове розслідування, - 123 БрТРО
Наразі проводиться службове розслідування за фактом загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 123 бригади тероборони ЗСУ.
"Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування.
"Про бойовий шлях нашої бригади та про її військовослужбовців, котрі з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало. Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області.
Тож маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", - додають у бригаді.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб. У ЗМІ писали, що Ігор Гриб - комбат 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО, який нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром. Офіційного підтвердження інформації щодо його самогубства немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А причина проста, ії ніхто не озвучить в 123 бригаді- бо бійці засцяли і втекли.
Поки сиділи і відпочивали в херсонських степах - все було нормально. Ні розмов ,що немає *********** , нічого.
Бо там немає прямої ЛБЗ і для цієї бригади небезпека була не більше ніж для місцевого населення. А може й менша навіть.
А коли перевели на вугледар - обісралися і розбіглися.
От і все. Тому головне під час розслідування ім не вийти самим на себе.
розслідувати має військова прокуратура, якої немає
більшовицький заколот в Петербурзі в 1917 р. вчинили солдати запасного Волинського полку і матроси Кронштадту, які теж всю війну нічого не робили
солдати 123-ї бригади ходили в СЗЧ (дезертирували) за графіком - на три дні, що дозволяє ЗЄльоне законодавство, себто, за попередньою змовою
Бо Якби ви знали і бачили як орки утюжать херсонські села вдоль Дніпра , а відповіді майже немає. Що артилерією тероризують населення, що дронами-як хочуть. Тому треба було піднімати питання нестачі *********** раніше, або менше розслаблятися.
А я грішний думав, що це першочергова задача верховного, Міноборони, Генштабу... Дякую, просвітили.
Ті ж солдати. І до речі ще невідомо, чи дійсно недоставало озброєння. Бо думки різні.
Вони підставили 72 другу бригаду у самий важливий момент.
Втекли, і вже з вознесенська ті ж солдати навіть мітинг устроїли, а чого ж мовчали до цього??
Чи тому що орки утюжили прибережні села артою, а цим було все одно? Бо прямого зіткнення не було. Ну горять хати та й горять.
Де і коли було звернення? Чого так само не збиралися?
Да тому що іх це не торкало поки не дішло до ротації.
А вже чи правильно поступили бійці, що поіхали до вознесенська, це краще може сказати тільки 72 бригада.
це було сказано в той же день.
а от чому??????
мабудь чсть офіцера!!!!!
від того й суцільний расслабон, рожеві поні і дезертирство
1. підготувались технічно (розмінування)
а головне !!!!!
2. збудували б таку саму лінію оборони від Харкова до Вугледара і зосередились би лише на Півдні,
а не знімали з напряму головного удару найкращі бригади для "відвоювання фортеці Бахмут"
кожен командир знає, що для прориву потрібна концентрація сил в певному місці в певний час,
якщо цей командир не ЗЄльоний...
Просьба до редакції: слідкуйте, будь ласка, за граматикою: Ігор в родовому відмінку буде ІгорА (а не ІгорЯ). Остання буква імені тверда "Р", то чому ж родовий ідмнок ви пом'якшуєе? Ви ж не напишете Пітер - ПітерЯ. Чи напишете? Я знаю, для вас це звучить "дико" - ІгорА. Але це є справжня українська (не зрусифікована) граматика. Ви ж перейшли на "події В Україні", а не "події НА Укрїні". Так і тут повинно бути зроблено.
Але ж...
Десяток-другий простих воїнів загинули,що ж війна...звичайне явище...
А комбат застрелився чи застрелили,НП,обов'язково треба розслідувати...
як так далі піде, то війдемо в історію як нація сцикунів та самураїв
Політично Курська операція важливіша 10 км на донеччині. Нажаль.
Рейд десантників 95-ї бригади тилами проросійських сил на Донбасі влітку 2014 року називають найдовшим рейдом бронетехніки у новітній воєнній історії.
Він тривав з другої половини липня по 10 серпня. За цей час рейдові загони пройшли більше 400 км, 170 з яких - з боями на території супротивника.
Вони змогли під обстрілами організувати переправу через річку Міус для виходу з оточення інших підрозділів та відтягнули на себе значні сили бойовиків.
А теперішній захід на Курщину мав еіект лише місяць. Тепер він є тягарем - відтягує на себе наші резерви, кращу броню. Війна на чужій території з часом стала приводити до збільшення наших втрат. Значно збільшилась кількість наших бійців, які просто зникли безвісти. Про більше не буду. Як на мене, звідти треба виходити. Бо зробити справді проривну річ - захопити Курську АЕС, чи хоча б Льгов сил і резервів не вистачає.
Вибачте панове з 80-ї. Але на мапу у ГШ дивляться інші люди. Так вже склалося.
Стратегія фронтова - повільно відступати і завдавати максим. втрат рашистам.
Стратегія і тактика локальна - триматися до останньой можливості, потім відходити, витікає з п.1,2.
- напали на нас, а не країну Заходу (НАТО);
- дурнуватий сусід нікуди не дінеться;
- хочемо вижити як країна - тре воювати.
Різні відчуття відповідальності. І щоб не ставити своїх близьких і навіть чужих далеких перед важким вибором, треба відповідально ставитись до виборів, а не як до вихідного дня, коли можно забухать.