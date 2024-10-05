Обставини загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба з’ясовуються, проводиться службове розслідування, - 123 БрТРО

Наразі проводиться службове розслідування за фактом загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 123 бригади тероборони ЗСУ.

"Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування.

"Про бойовий шлях нашої бригади та про її військовослужбовців, котрі з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало. Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області.

Тож маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", - додають у бригаді.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб. У ЗМІ писали, що Ігор Гриб - комбат 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО, який нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром. Офіційного підтвердження інформації щодо його самогубства немає.