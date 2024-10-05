УКР
У боях за Україну загинув український гандболіст Роман Заєць. ФОТО

Наприкінці вересня на Донеччині загинув львівський гандболіст Роман Заєць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації гандболу України.

29-річний воїн був неодноразовим переможцем універсіади Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, гравцем команди чемпіонату України СКА-Львів.

"Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Вічна Слава Герою", – розповіли у пресслужбі ФГУ.

Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року. У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.

4 жовтня у Красилівській громаді його провели в останню дорогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час виконання службових обов’язків загинув український воїн підполковник Ігор Гриб

Роман Заєць
Роман Заєць

Героям Слава.
05.10.2024 14:06
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
05.10.2024 13:50
+10
Земля пухом і царство небесне Воїну.
Чому окремо виділяють загебель спортсменів? Нині знаходять героїчну смерть багато українців, але ж не виділяють окремо - слюсар, електрик чи водій.
Чи спортсмени чимось відрізняються?
Ще раз - земля пухом Герою.
05.10.2024 13:54
це де "під Донецьком"? В Авдіївка чи в Бугасі?
05.10.2024 13:30
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
05.10.2024 14:12
05.10.2024 14:18
😭😭😭
05.10.2024 14:26
На жал гинуть кращі ,а бидло "уставшее от войни"бикує.
05.10.2024 14:50
Шана і повага, тобі хлопче!!!
05.10.2024 15:36
Надзвичайно мужня, справедлива та світла людина. Воїн! Вічна Пам'ять та Царство Небесне! Слава Україні! Героям Слава!
07.10.2024 11:18
 
 