У боях за Україну загинув український гандболіст Роман Заєць. ФОТО

Наприкінці вересня на Донеччині загинув львівський гандболіст Роман Заєць.

про це повідомили у Федерації гандболу України.

29-річний воїн був неодноразовим переможцем універсіади Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, гравцем команди чемпіонату України СКА-Львів.

"Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Вічна Слава Герою", – розповіли у пресслужбі ФГУ.

Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року. У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.

4 жовтня у Красилівській громаді його провели в останню дорогу.

