У боях за Україну загинув український гандболіст Роман Заєць. ФОТО
Наприкінці вересня на Донеччині загинув львівський гандболіст Роман Заєць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації гандболу України.
29-річний воїн був неодноразовим переможцем універсіади Львівщини, бронзовим призером Універсіади України 2015 року, срібним призером Універсіади України 2017 року, гравцем команди чемпіонату України СКА-Львів.
"Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком. Вічна Слава Герою", – розповіли у пресслужбі ФГУ.
Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року. У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.
4 жовтня у Красилівській громаді його провели в останню дорогу.
Топ коментарі
+11 Владтмир Пометун
показати весь коментар05.10.2024 14:06 Відповісти Посилання
+10 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар05.10.2024 13:50 Відповісти Посилання
+10 Анатолій #443185
показати весь коментар05.10.2024 13:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Чому окремо виділяють загебель спортсменів? Нині знаходять героїчну смерть багато українців, але ж не виділяють окремо - слюсар, електрик чи водій.
Чи спортсмени чимось відрізняються?
Ще раз - земля пухом Герою.