РУС
5 262 10

В боях за Украину погиб украинский гандболист Роман Заец. ФОТО

В конце сентября в Донецкой области погиб львовский гандболист Роман Заец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации гандбола Украины.

29-летний воин был неоднократным победителем универсиады Львовщины, бронзовым призером Универсиады Украины 2015 года, серебряным призером Универсиады Украины 2017 года, игроком команды чемпионата Украины СКА-Львов.

"Роман Заец погиб 27 сентября 2024 года под Донецком. Вечная Слава Герою", - рассказали в пресс-службе ФГУ.

Роман Заец родился 2 сентября 1995 года. В 2012 году окончил Броварское высшее училище физической культуры.

4 октября в Красиловской громаде его проводили в последний путь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский воин подполковник Игорь Гриб

Роман Заєць
Роман Заєць

спорт (2447) потери (4519)
+11
Героям Слава.
05.10.2024 14:06 Ответить
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
05.10.2024 13:50 Ответить
+10
Земля пухом і царство небесне Воїну.
Чому окремо виділяють загебель спортсменів? Нині знаходять героїчну смерть багато українців, але ж не виділяють окремо - слюсар, електрик чи водій.
Чи спортсмени чимось відрізняються?
Ще раз - земля пухом Герою.
05.10.2024 13:54 Ответить
це де "під Донецьком"? В Авдіївка чи в Бугасі?
05.10.2024 13:30 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
05.10.2024 14:12 Ответить
05.10.2024 14:18 Ответить
😭😭😭
05.10.2024 14:26 Ответить
На жал гинуть кращі ,а бидло "уставшее от войни"бикує.
05.10.2024 14:50 Ответить
Шана і повага, тобі хлопче!!!
05.10.2024 15:36 Ответить
Надзвичайно мужня, справедлива та світла людина. Воїн! Вічна Пам'ять та Царство Небесне! Слава Україні! Героям Слава!
07.10.2024 11:18 Ответить
 
 