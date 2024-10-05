В боях за Украину погиб украинский гандболист Роман Заец. ФОТО
В конце сентября в Донецкой области погиб львовский гандболист Роман Заец.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации гандбола Украины.
29-летний воин был неоднократным победителем универсиады Львовщины, бронзовым призером Универсиады Украины 2015 года, серебряным призером Универсиады Украины 2017 года, игроком команды чемпионата Украины СКА-Львов.
"Роман Заец погиб 27 сентября 2024 года под Донецком. Вечная Слава Герою", - рассказали в пресс-службе ФГУ.
Роман Заец родился 2 сентября 1995 года. В 2012 году окончил Броварское высшее училище физической культуры.
4 октября в Красиловской громаде его проводили в последний путь.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Чому окремо виділяють загебель спортсменів? Нині знаходять героїчну смерть багато українців, але ж не виділяють окремо - слюсар, електрик чи водій.
Чи спортсмени чимось відрізняються?
Ще раз - земля пухом Герою.