ВСУ были вынуждены отойти из Угледара из-за численного превосходства россиян - глава Генштаба Эстонии Вяли

Украинские военные оставили Угледар из-за численного превосходства ресурсов российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли

Он подчеркнул, что армия РФ в сентябре систематически брала под контроль прилегающие к Угледару территории с помощью авиабомб, "мясных штурмов", огня артиллерии, сосредоточения дронов и продвижения вперед маленькими группами.

Он добавил, что за месяц оккупанты продвинулись так далеко, что украинцы были вынуждены выйти из Угледара.

"Украинцы отступают не потому, что россияне сделали какой-то удивительный ход, а скорее потому, что у них (россиян) просто больше массы", - отметил Вяли.

Представитель эстонского Генштаба также рассказал, что российские оккупанты усовершенствовали тактику пехотных атак, используя небольшие группы, которые продвигаются поочередно на несколько десятков метров при сильной поддержке огня артиллерии.

"Российская мобилизационная машина настолько обеспечена ресурсом, что они могут все время продолжать эти атаки. Это в чистом виде война ресурсов. И ничего не поделаешь, у Российской Федерации сейчас такое преимущество в человеческих ресурсах и ресурсах в виде "дурного железа", что ей удается обеспечивать успех своих атак", - сказал глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии.

Говоря об Угледаре, Вяли пояснил, что значение города заключалось в его географическом положении как логистического узла, через который проходят важные для снабжения дороги. Кроме того, Угледар расположен близко к железной дороге, связывающей Донецк с Крымом, и владение этим населенным пунктом позволяло Украине создавать постоянную угрозу этой дороге.

Напомним, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

В 72 ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.