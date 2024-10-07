РУС
ВСУ были вынуждены отойти из Угледара из-за численного превосходства россиян - глава Генштаба Эстонии Вяли

вугледар

Украинские военные оставили Угледар из-за численного превосходства ресурсов российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли

Он подчеркнул, что армия РФ в сентябре систематически брала под контроль прилегающие к Угледару территории с помощью авиабомб, "мясных штурмов", огня артиллерии, сосредоточения дронов и продвижения вперед маленькими группами.

Он добавил, что за месяц оккупанты продвинулись так далеко, что украинцы были вынуждены выйти из Угледара.

"Украинцы отступают не потому, что россияне сделали какой-то удивительный ход, а скорее потому, что у них (россиян) просто больше массы", - отметил Вяли.

Представитель эстонского Генштаба также рассказал, что российские оккупанты усовершенствовали тактику пехотных атак, используя небольшие группы, которые продвигаются поочередно на несколько десятков метров при сильной поддержке огня артиллерии.

"Российская мобилизационная машина настолько обеспечена ресурсом, что они могут все время продолжать эти атаки. Это в чистом виде война ресурсов. И ничего не поделаешь, у Российской Федерации сейчас такое преимущество в человеческих ресурсах и ресурсах в виде "дурного железа", что ей удается обеспечивать успех своих атак", - сказал глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии.

Говоря об Угледаре, Вяли пояснил, что значение города заключалось в его географическом положении как логистического узла, через который проходят важные для снабжения дороги. Кроме того, Угледар расположен близко к железной дороге, связывающей Донецк с Крымом, и владение этим населенным пунктом позволяло Украине создавать постоянную угрозу этой дороге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстоятельства гибели командира 186 батальона Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование, - 123 БрТРО

Напомним, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

В 72 ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.

Автор: 

Эстония (1495) боевые действия (4766) Угледар (134)
Топ комментарии
+4
і через відсутрність зброї, яку недороблені партнери ніяк не нададуть, а якщо нададуть, то не дозволяють використовувати!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.10.2024 09:57 Ответить
+3
Відіишли - тому шо фактично опинились в оточенні
показать весь комментарий
07.10.2024 09:53 Ответить
+3
Якось в Авдіївці це їх не сильно зупиняло.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:06 Ответить
Ух ти, а ми й не знали.
07.10.2024 09:53 Ответить
ні звичайно, всі думали що його взяли в кільце
07.10.2024 11:00 Ответить
Мясні штурми будуть продовжуватись,рашисти набрали темп,поки не підуть дощі.І не настануть холода.
07.10.2024 09:54 Ответить
Недороблені партнери якраз не зі сторони Заходу.
07.10.2024 10:13 Ответить
А маса, та шо у курській обл, ?
07.10.2024 10:02 Ответить
Те, що з Вугледару треба було виходити, було зрозуміло задовго до. Але цей вихід був КАТАСТРОФІЧНИЙ! Верховний дочекавсь повного оточення не зрозуміло чому, і так і не віддав наказ на вихід. Кидали поранених на гарантований розстріл росіян і пробивались малими групами. 72га бригада фактично обезкровлена. І все це вчинило вище військове керівництво.

Зєлю геть. Вибори
07.10.2024 10:03 Ответить
Зеля в курську область вивів війська з України, які з найкращим західним оснащення
07.10.2024 10:07 Ответить
"...дочекавсь повного оточення не зрозуміло чому..."

тащусь з цього мудрого наріду.
мабуть це невиліковне.
07.10.2024 10:32 Ответить
Головне, що з Суджи не були вимущені відійти.
07.10.2024 10:07 Ответить
1 втекли бо їх обійшли з флангів, а це котел!!!!
2 фланги можна було утримувати, якби не курськ
3 орків можна було не допустити до вугледару, якби було достатно зброї
4 все булоб на багато краще якби була досвідчена команда в ГШ, а на свої, лояльні.
5 розумні воюють з ворогом на чужій території, а ви готуєтесь зустрічати ***** дома,
не надаючи всього можливого Україні.
тож ви не є цілком розумні, або політика ваша (НАТО) не така про яку ви кажете.
07.10.2024 10:07 Ответить
Ага, як тільки безугла сповістила, за відмашкою дЕрьмака, шо 72 виходить на ротацію, касаби перекинули додаткови сили та засоби на Вугледар.
"Контрнаступ" ім'яні Сирського та Зеленського продовжуєтся.
07.10.2024 10:09 Ответить
за дві години оркі перекинули орків так з штук 20000 з танкетками....
зрада була раніше, ця тупа курка тільки озвучювала..
07.10.2024 10:44 Ответить
Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Російської Федерації зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", - сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони .Різьного роду підкилимні домовленості СЩА,НАТО І ЄС з куйлом, є тією прорашистською допомогою куйлу,у вигляді забороненнь на використання тих чи інших видів західних озброєннь для України , як і взагалі не надання ******** озброєннь для знищення рашистської війскової техніки і живої сили....
07.10.2024 10:26 Ответить
"Так чи інакше, і що найгірше, виходячи з досвіду останніх двох років, кінцевим результатом всієї цієї історії буде те, що 72-га бригада, яка вистояла під Мощуном, частина, яка вистояла два роки у Вугледарі, і частина, яка була ганебно кинута політичним керівництвом у Києві та всією верхівкою ЗСУ - буде знищена та поповнить зростаючий список українських бригад, які "витрачаються" на ілюзії та фантазії, а потім залишиться розвиватися, щоб бути "канібалізованою" "лояльними" до начальства офіцерами та іншими чинами, щоб Генштаб міг створити ще дві нові бригади, що складаються з недостатньо підготовлених мобілізованих бійців.

Крім того, ЗСУ втратили найкращу оборонну позицію в цій частині України (недарма 72-а бригада трималася у Вугледарі два роки без допомоги Генштабу та решти ЗСУ, а також ПС). Справа не лише в тому, що Богоявленка і Новоукраїнка зараз піддаються подальшому російському просуванню. До кінця цього року росіяни можуть просунутися аж до лінії Велика Новосілка - Покровськ." Том Купер https://ipress.ua/articles/ilyuzii_i_shche_bilshe_ilyuziy_povedinka_zombakiv_iz_zahodu_ta_kerivnytstva_ukrainy__tom_kuper_363077.html
07.10.2024 10:39 Ответить
 
 