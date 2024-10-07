УКР
Новини
1 930 19

ЗСУ були вимушені відійти з Вугледару через чисельну перевагу росіян - глава Генштабу Естонії Вялі

вугледар

Українські військові залишили Вугледар через чисельну перевагу ресурсів російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі

Він наголосив, що  армія РФ у вересні систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження дронів і просування вперед маленькими групами.

Він додав, що за місяць окупанти просунулися так далеко, що українці були змушені вийти з Вугледара.

"Українці відступають не тому, що росіяни зробили якийсь дивовижний хід, а скоріше тому, що у них (росіян) просто більше маси", – зазначив Вялі.

Представник естонського Генштабу також розповів, що російські окупанти вдосконалили тактику піхотних атак, використовуючи невеликі групи, які просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

"Російська мобілізаційна машина настільки забезпечена ресурсом, що вони можуть весь час продовжувати ці атаки. Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Російської Федерації зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", – сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії.

Говорячи про Вугледар, Вялі пояснив, що значення міста полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі для постачання дороги. Крім того, Вугледар розташований близько до залізниці, що зв'язує Донецьк із Кримом, і володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Нагадаємо, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

+4
і через відсутрність зброї, яку недороблені партнери ніяк не нададуть, а якщо нададуть, то не дозволяють використовувати!!!!!!!!
07.10.2024 09:57 Відповісти
+3
Відіишли - тому шо фактично опинились в оточенні
07.10.2024 09:53 Відповісти
+3
Якось в Авдіївці це їх не сильно зупиняло.
07.10.2024 10:06 Відповісти
Ух ти, а ми й не знали.
07.10.2024 09:53 Відповісти
ні звичайно, всі думали що його взяли в кільце
07.10.2024 11:00 Відповісти
Відіишли - тому шо фактично опинились в оточенні
07.10.2024 09:53 Відповісти
Мясні штурми будуть продовжуватись,рашисти набрали темп,поки не підуть дощі.І не настануть холода.
07.10.2024 09:54 Відповісти
Якось в Авдіївці це їх не сильно зупиняло.
07.10.2024 10:06 Відповісти
і через відсутрність зброї, яку недороблені партнери ніяк не нададуть, а якщо нададуть, то не дозволяють використовувати!!!!!!!!
07.10.2024 09:57 Відповісти
Недороблені партнери якраз не зі сторони Заходу.
07.10.2024 10:13 Відповісти
А маса, та шо у курській обл, ?
07.10.2024 10:02 Відповісти
Те, що з Вугледару треба було виходити, було зрозуміло задовго до. Але цей вихід був КАТАСТРОФІЧНИЙ! Верховний дочекавсь повного оточення не зрозуміло чому, і так і не віддав наказ на вихід. Кидали поранених на гарантований розстріл росіян і пробивались малими групами. 72га бригада фактично обезкровлена. І все це вчинило вище військове керівництво.

Зєлю геть. Вибори
07.10.2024 10:03 Відповісти
Зеля в курську область вивів війська з України, які з найкращим західним оснащення
07.10.2024 10:07 Відповісти
"...дочекавсь повного оточення не зрозуміло чому..."

тащусь з цього мудрого наріду.
мабуть це невиліковне.
07.10.2024 10:32 Відповісти
Головне, що з Суджи не були вимущені відійти.
07.10.2024 10:07 Відповісти
1 втекли бо їх обійшли з флангів, а це котел!!!!
2 фланги можна було утримувати, якби не курськ
3 орків можна було не допустити до вугледару, якби було достатно зброї
4 все булоб на багато краще якби була досвідчена команда в ГШ, а на свої, лояльні.
5 розумні воюють з ворогом на чужій території, а ви готуєтесь зустрічати ***** дома,
не надаючи всього можливого Україні.
тож ви не є цілком розумні, або політика ваша (НАТО) не така про яку ви кажете.
07.10.2024 10:07 Відповісти
Ага, як тільки безугла сповістила, за відмашкою дЕрьмака, шо 72 виходить на ротацію, касаби перекинули додаткови сили та засоби на Вугледар.
"Контрнаступ" ім'яні Сирського та Зеленського продовжуєтся.
07.10.2024 10:09 Відповісти
за дві години оркі перекинули орків так з штук 20000 з танкетками....
зрада була раніше, ця тупа курка тільки озвучювала..
07.10.2024 10:44 Відповісти
Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Російської Федерації зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", - сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони .Різьного роду підкилимні домовленості СЩА,НАТО І ЄС з куйлом, є тією прорашистською допомогою куйлу,у вигляді забороненнь на використання тих чи інших видів західних озброєннь для України , як і взагалі не надання ******** озброєннь для знищення рашистської війскової техніки і живої сили....
07.10.2024 10:26 Відповісти
"Так чи інакше, і що найгірше, виходячи з досвіду останніх двох років, кінцевим результатом всієї цієї історії буде те, що 72-га бригада, яка вистояла під Мощуном, частина, яка вистояла два роки у Вугледарі, і частина, яка була ганебно кинута політичним керівництвом у Києві та всією верхівкою ЗСУ - буде знищена та поповнить зростаючий список українських бригад, які "витрачаються" на ілюзії та фантазії, а потім залишиться розвиватися, щоб бути "канібалізованою" "лояльними" до начальства офіцерами та іншими чинами, щоб Генштаб міг створити ще дві нові бригади, що складаються з недостатньо підготовлених мобілізованих бійців.

Крім того, ЗСУ втратили найкращу оборонну позицію в цій частині України (недарма 72-а бригада трималася у Вугледарі два роки без допомоги Генштабу та решти ЗСУ, а також ПС). Справа не лише в тому, що Богоявленка і Новоукраїнка зараз піддаються подальшому російському просуванню. До кінця цього року росіяни можуть просунутися аж до лінії Велика Новосілка - Покровськ." Том Купер https://ipress.ua/articles/ilyuzii_i_shche_bilshe_ilyuziy_povedinka_zombakiv_iz_zahodu_ta_kerivnytstva_ukrainy__tom_kuper_363077.html
07.10.2024 10:39 Відповісти
 
 