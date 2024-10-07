ЗСУ були вимушені відійти з Вугледару через чисельну перевагу росіян - глава Генштабу Естонії Вялі

Українські військові залишили Вугледар через чисельну перевагу ресурсів російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі

Він наголосив, що армія РФ у вересні систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження дронів і просування вперед маленькими групами.

Він додав, що за місяць окупанти просунулися так далеко, що українці були змушені вийти з Вугледара.

"Українці відступають не тому, що росіяни зробили якийсь дивовижний хід, а скоріше тому, що у них (росіян) просто більше маси", – зазначив Вялі.

Представник естонського Генштабу також розповів, що російські окупанти вдосконалили тактику піхотних атак, використовуючи невеликі групи, які просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

"Російська мобілізаційна машина настільки забезпечена ресурсом, що вони можуть весь час продовжувати ці атаки. Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Російської Федерації зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак", – сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії.

Говорячи про Вугледар, Вялі пояснив, що значення міста полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі для постачання дороги. Крім того, Вугледар розташований близько до залізниці, що зв'язує Донецьк із Кримом, і володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Нагадаємо, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.