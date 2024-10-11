Росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області, - DeepState. КАРТА

У районі Мирнограду ворог окупував три населені пункти: Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але кацапи постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож найближчим часом ворог почне тиснути на місто та намагатиметься прорватися на його південні околиці.

"На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що кацапи вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців", - додають у проєкті.

Та зазначають, що час покаже які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування, але окрім піхоти та техніки варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили про ситуацію у Курській області. Вони зазначили, що російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України. За останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили.

Зараз росіяни намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

Раніше повідомлялось, що армії РФ вдалось просунутись біля Вугледару, а також в Торецьку на Донеччині.

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