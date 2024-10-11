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Росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області, - DeepState. КАРТА

Ворог має просування на Донеччині

У  районі Мирнограду ворог окупував три населені пункти: Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але кацапи постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож найближчим часом ворог почне тиснути на місто та намагатиметься прорватися на його південні околиці.

Оновлена карта DeepState

"На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що кацапи вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців", - додають у проєкті.

Та зазначають, що час покаже які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування, але окрім піхоти та техніки варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили про ситуацію у Курській області. Вони зазначили, що російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України. За останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили. 

Зараз росіяни намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

Раніше повідомлялось, що армії РФ вдалось просунутись біля Вугледару, а також в Торецьку на Донеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Донецька область (8734) бойові дії (4014)


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Топ коментарі
+25
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
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11.10.2024 06:53
+23
Пан президент.Шо там з планом Перемоги у вас,
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11.10.2024 06:34
+19
Всьо ідьот по плану...
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11.10.2024 06:39
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Пан президент.Шо там з планом Перемоги у вас,
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11.10.2024 06:34 Відповісти
Всьо ідьот по плану...
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11.10.2024 06:39 Відповісти
...русскава міра.
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11.10.2024 06:49 Відповісти
Потрібно писати Великий план Перемоги.
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11.10.2024 06:56 Відповісти
Потужний план Перемоги
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11.10.2024 08:20 Відповісти
Хіба не видно? фронт сиплеться місто за містом!сподіваюсь ви не очікуєте, що зе-шапіто скаже ми обісрались, або ми зрадники, бо вони цьго не скажуть! а будуть їздити нам по вухах, та втирати, що це добре, доки ми будемо слухати
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11.10.2024 08:42 Відповісти
Що пропонуєш?
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11.10.2024 17:46 Відповісти
Воно не компетентне в цих питаннях.
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11.10.2024 06:47 Відповісти
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
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11.10.2024 06:53 Відповісти
Творожніков руліт.
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11.10.2024 06:55 Відповісти
А нічого що за даними навіть британців вересень був для орків найбільш втратним у живій силі ? Нічого, що тепер по 120-130 кабів щодоби прилітає, тоді як при Залужному 20-25, і дронів побільшало у рази ? Стань ти "порулі", розумнику.
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11.10.2024 08:32 Відповісти
Олександр Станіславович -ти?
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11.10.2024 08:38 Відповісти
Ти думаєш що він тут сидить та на твої вкиди відповідає ? Не лести собі ) По тому що я тобі раніше написав-є що відповісти ?
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11.10.2024 08:44 Відповісти
Відповідати на твою маячню? Не лести собі.
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11.10.2024 08:53 Відповісти
Втрати орків, набагато збільшена кількість скинутих кабів та запущених дронів-це не маячня, а загальновідомі факти. Коли відповісти нічого і зливаєшся-залишається щось тільки маячнею називати.
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11.10.2024 09:00 Відповісти
Я щось не зрозумів. Творожніков по твоєму не руліт військами? Чи чого ти розпинаєшся?
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11.10.2024 09:11 Відповісти
Покеруй замість нього-покажи нам як збивати каби.
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11.10.2024 10:26 Відповісти
Кому вам?
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11.10.2024 10:44 Відповісти
То руліт чи не руліт? Чого ти з'їзджаєш?
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11.10.2024 10:53 Відповісти
Зато в курськ1й обл.в нас велик1 перемоги.Просрали вже б1льш1сть танк1в" Леопард"та иншо1 техн1ки,яка зараз так потр1бна на донбас1,я вже не кажу про людей яких там не хватае...
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11.10.2024 10:24 Відповісти
Ти ці звіти якось по-своєму читаєш ? Рекорд був у травні цього року, щось там 1700 з чимось орків за добу. Де ти 2,5-3 тис. знайшов у тому році ? Кабів, напевно, по прочитанним тобою звітам теж по 250-300 щодоби прилітало у минулому році ?
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11.10.2024 08:51 Відповісти
Коли уроди керують військом, коли тобі кажуть мені на вас *****, нових привезуть, це варто було очікувати
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11.10.2024 07:00 Відповісти
Мене цікавить лише яка частина України має бути здана згідно Османських домовленостей.
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11.10.2024 07:21 Відповісти
Мінімум по Дніпру, максимум по Тисі
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11.10.2024 08:23 Відповісти
Ну, спочатку по Дніпру. А якшо буратінку залишимо "керувати" країною, то і решта.
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11.10.2024 08:26 Відповісти
Лівобережна.
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11.10.2024 10:21 Відповісти
"Геніальність" безтолкового ішака продовжує вилазити боком.
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11.10.2024 07:28 Відповісти
безтолковий ішак?
Здав ворогові 20% території і планує здати ще 10% - то він безтолковий чи розводить лохів які вважають що він просто дурний.
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11.10.2024 08:22 Відповісти
Він не безтолковий ішак; він -- талановитий зрадник.
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11.10.2024 08:30 Відповісти
Пропоную перенести засідання Ставки в місто Покровськ, з переїздами в Селідово.
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11.10.2024 07:28 Відповісти
Тепер кацапи взнали, що в Донецької області є Красний Яр, Крутий Яр !
А те, що в ціх ярах лежать тисячі дохлих орків - то нікого не хвилює....
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11.10.2024 07:45 Відповісти
Одне дурне поїхало в турне тикати свій т.з. план перемоги,який так само фейковий,як і всі ті гарантії безпеки та формули миру,яке воно понапідписувало з ким попало! А країну тим часом шматують!
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11.10.2024 07:55 Відповісти
Будування фортифікаціи віиськові що пускають на самоплив? - будуите як вам на душу ляже - а ми потім заидем і оціним
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11.10.2024 07:55 Відповісти
уявляєте, що би відбувалось, якби у нашого незламного Лідера не було потужного плану перемоги?
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11.10.2024 08:05 Відповісти
Гнать Зельку вместе его ОП-ой! Ермака на нары! Залужнего в президенты!
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11.10.2024 09:13 Відповісти
Интересно, сколько из пишущих здесь комметаторов, с оружием в руках защищают Украину, или хотя бы готовы это сделать?
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11.10.2024 09:32 Відповісти
Ни одного. В окопах как то не до коментов.
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11.10.2024 09:35 Відповісти
Вы уже на передовой,правда?
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11.10.2024 18:26 Відповісти
Фортеця Днiпро, фортеця Запорiжжя.
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11.10.2024 09:34 Відповісти
Допостим.
Як думаєш скільки років та мільйонів росіян потрібно лілі-путіну щоб дійти до Дніпра, форсувати Дніпро, та зохопити місто мільйонник?
Сам лілі-путін недавно заявляв що штурм мільйонного Києва ніколи в його плани не входив.
Цікаво почитати твої думки.
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11.10.2024 17:55 Відповісти
Думаю, что аналогии тут не работают. Авдеевку брали 500 лет, Значит и Покровск так же. Нет, так не будет. Сами видите, что каждый день отходим, села уже не считаем. И до Днепра они за сутки дошли и в Херсоне были 1 марта. Я это все видела своими глазами из окна. А за 30 т. долларов у ***** очередь стоит в армию завербоваться, хватит у него миллионов и рублей и людей.
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13.10.2024 17:41 Відповісти
А зеленський дурачок розказує нам казки про "ось ось і перемога"
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11.10.2024 09:41 Відповісти
Хтось відповість за "фортифікації побудовані неякісно і безглуздо" ?
Хто той забудовник? Будує вже в іншому місьці так саме?
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11.10.2024 09:54 Відповісти
Одеська Автомагістраль південь. Як раз зараз там роблять вилучення документів на предмет корупції. А вони зупинили роботи, щоб невиконання планів лягло на силовиків.
Ось така Санта Барбара.
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11.10.2024 11:42 Відповісти
https://censor.net/ua/n3514161
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11.10.2024 11:46 Відповісти
Це може "план перемоги" Зеленського ? все быльше переконуюсь в нікчемноті цього президента .
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11.10.2024 09:59 Відповісти
зелений виродку, до плану перемоги потрібні негайні коррективи!!
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11.10.2024 10:37 Відповісти
Поки на Сході не буде контрнаступів від ЗСУ - будуть рашисти видавлювать наше військо. Але, як кажуть ,елітні підрозділи ЗСУ задіяни в курський афері зеленского - цеж на скіки стала більше лінія фронту і чи є в України сили та засоби щоб воьювати - з подій на Сході - нема. Ну нехай клоун не знає нічого в війській справі, але ж сирский повинен знати ази активного захисту - тіки контрудари можуть зупиняти натиск. А робить їх нема кому.
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11.10.2024 12:29 Відповісти
Україна в ОБСЄ: кожні 2,5 кв.м. просування коштує армії РФ життя одного солдата Джерело:
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11.10.2024 15:13 Відповісти
Mister
Отже, для захоплення 1 кв.км потрібно витратити 400 тис. каців?!
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11.10.2024 23:02 Відповісти
Як можна здержувати штурми без прикриття повітря, коли росіяни рострілюють з КАБів позиції українських захисників, вони і так роблять все можливе і неможливе,а наші як не дивно скупчині Петріоти які на вагу золота, не в перший раз теж розтрілюються в чистому полі Іскандери, а в цей час за данними журналістів і аналітиків не замінні менеджери найвечнішого президента всі часів і народів розподіляють Б/К в ручному режимі аж до ящика гранат. Питяння є? Питань немає. Все іде по плану перемоги.
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11.10.2024 17:16 Відповісти
Если так пойдет, то просрете всю Украину
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11.10.2024 19:50 Відповісти
Саме те,про що йдеться в серіалі рос.сценариста Алєксєя Кірющенко "Слуга народу":
батько говорить сину-президенту:
-дивись синку,не просри Україну.
Тобто,ніби ми живем за сценарієм рос.кукловодів.
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11.10.2024 20:16 Відповісти
И У БОБРА ОКУППИРОВАЛИ НОРУ ЧЕРТИ !!!
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12.10.2024 07:52 Відповісти
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ БЛИЗКИХ ПУТИНА И ИХ РОДСТВЕННИКОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ !!!
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12.10.2024 07:53 Відповісти
 
 