Російські окупанти буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна, - ОТУ "Луганськ"
Ситуація в Торецьку в Донецькій області залишається складною. Окупаційна армія РФ випалює місто та штурмує його.
Про це заявила в ефірі телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ситуація в Торецьку складна, м'яко кажучи. На жаль противнику вдалося захопити сусідні вулиці з вулицею Центральною, якою вони просувалися до того. Це їм вдалося, буквально випаливши та зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях", — сказала Бобовнікова.
Речниця ОТУ "Луганськ" також розповіла, що випаливши всі укриття, росіяни позбавили і себе можливості ховатися від Збройних Сил. Але, за її словами, командування ворога не рахується із втратами – окупанти просто "випалюють місто", а далі штурмують його малими групами.
За словами Бобовнікової, у Торецьку не залишилося жодного цілого будинку. ЗСУ намагаються стримувати наступ, але окупанти мають перевагу в силі та регулярно поповнюють особовий склад на передовій. І, як каже речниця, ця тактика ворога працює.
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Так не рахуються з втратами або випалюють укріплення, а потім добивають тих хто залишився живий? Тут дві великі різниці (з) М'ясні атаки або м'ясна оборона?
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі