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Новини Війна
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Російські окупанти буквально випалюють Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна, - ОТУ "Луганськ"

ЗСУ

Ситуація в Торецьку в Донецькій області залишається складною. Окупаційна армія РФ випалює місто та штурмує його.

Про це заявила в ефірі телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ситуація в Торецьку складна, м'яко кажучи. На жаль противнику вдалося захопити сусідні вулиці з вулицею Центральною, якою вони просувалися до того. Це їм вдалося, буквально випаливши та зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях", — сказала Бобовнікова.

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Речниця ОТУ "Луганськ" також розповіла, що випаливши всі укриття, росіяни позбавили і себе можливості ховатися від Збройних Сил. Але, за її словами, командування ворога не рахується із втратами – окупанти просто "випалюють місто", а далі штурмують його малими групами.

За словами Бобовнікової, у Торецьку не залишилося жодного цілого будинку. ЗСУ намагаються стримувати наступ, але окупанти мають перевагу в силі та регулярно поповнюють особовий склад на передовій. І, як каже речниця, ця тактика ворога працює.

Автор: 

Торецьк (498)


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Топ коментарі
+8
я так розумію ситуацію...
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі
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10.10.2024 22:31
+5
Все идет по плану перемоги зе
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10.10.2024 22:22
+5
Три рази підкреслено що немає жодного вцілілого будинку. І з-за цього відступили. А як же оборонятися там де зовсім немає будинків?
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10.10.2024 22:24
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Все идет по плану перемоги зе
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10.10.2024 22:22 Відповісти
Три рази підкреслено що немає жодного вцілілого будинку. І з-за цього відступили. А як же оборонятися там де зовсім немає будинків?
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10.10.2024 22:24 Відповісти
Але, за її словами, командування ворога не рахується із втратами - окупанти просто "випалюють місто", а далі штурмують його малими групами. Джерело:

Так не рахуються з втратами або випалюють укріплення, а потім добивають тих хто залишився живий? Тут дві великі різниці (з) М'ясні атаки або м'ясна оборона?
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10.10.2024 22:49 Відповісти
А що таке "м'ясна оборона"? Як там у методичці визначено? Цитату-в студію!
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10.10.2024 23:03 Відповісти
Це коли оборона залишається під завалами або вбита артилерією і КАБами
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10.10.2024 23:15 Відповісти
Це запасний акаунт? Зрозумів. Так а де має залишатись оборона? Під завалами та в руїнах,як це і має бути у вуличних боях.І чому вона вбита? Тому,що ліньки власну позицію облаштувати? Так на війні ледар-це потенційний труп.
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10.10.2024 23:26 Відповісти
Судя по потерям это в принципе мясная война.
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10.10.2024 23:26 Відповісти
У порівнянні з боями світових воєн-втрати невеликі. Один штурм Берліна обійшовся совєтам у 250 тис.
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10.10.2024 23:30 Відповісти
Штурм Берлина длился 9 дней. Кажется это обычная брехня про потери совка.
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10.10.2024 23:36 Відповісти
Не надо мелочится, миллион каждый день. Мясная война это когда 3 года воюют за кусок Донецкой области. Два года битва "малыми группами" за Работино где двадцать домов. Это разве не идиотизм?
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10.10.2024 23:48 Відповісти
я так розумію ситуацію...
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі
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10.10.2024 22:31 Відповісти
Судячи з доповіді речниці -пора відходити на "більш вигідні позиції", "заради збереження життів" бо без "жодого вцілілого будинку" атаки "малих груп" не стримати...
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10.10.2024 22:58 Відповісти
Потому что пот какой то причине наступающие кацапы не перемешиваются с землей. Либо нет возможности либо желания у командования. И так каждый раз.
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11.10.2024 01:22 Відповісти
Всюди жопа і навіть в Курську котел буде, кацапи беруть по три-чотири села в день і ніхто з тим нічого не робить, просто пи"да. Сирський сам мае подати в відставку, в нього провал за провалом, позорище.
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11.10.2024 07:10 Відповісти
 
 