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Новости Война
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Российские оккупанты буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная, - ОТГ "Луганск"

ЗСУ

Ситуация в Торецке Донецкой области остается сложной. Оккупационная армия РФ выжигает город и штурмует его.

Об этом заявила в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Ситуация в Торецке сложная, мягко говоря. К сожалению, противнику удалось захватить соседние улицы с улицей Центральной, по которой они продвигались до того. Это им удалось, буквально выпалив и разрушив буквально все дома и укрытия на этих улицах", - сказала Бобовникова.

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Спикер ОТГ "Луганск" также рассказала, что выпалив все укрытия, россияне лишили и себя возможности прятаться от Вооруженных сил. Но, по ее словам, командование врага не считается с потерями - оккупанты просто "выжигают город", а дальше штурмуют его малыми группами.

По словам Бобовниковой, в Торецке не осталось ни одного целого дома. ВСУ пытаются сдерживать наступление, но оккупанты имеют преимущество в силе и регулярно пополняют личный состав на передовой. И, как говорит пресс-секретарь, эта тактика врага работает.

Автор: 

Торецк (487)


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Топ комментарии
+8
я так розумію ситуацію...
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі
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10.10.2024 22:31
+5
Все идет по плану перемоги зе
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10.10.2024 22:22
+5
Три рази підкреслено що немає жодного вцілілого будинку. І з-за цього відступили. А як же оборонятися там де зовсім немає будинків?
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10.10.2024 22:24
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Правила форума Совет форумчан
Все идет по плану перемоги зе
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10.10.2024 22:22 Ответить
Три рази підкреслено що немає жодного вцілілого будинку. І з-за цього відступили. А як же оборонятися там де зовсім немає будинків?
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10.10.2024 22:24 Ответить
Але, за її словами, командування ворога не рахується із втратами - окупанти просто "випалюють місто", а далі штурмують його малими групами. Джерело:

Так не рахуються з втратами або випалюють укріплення, а потім добивають тих хто залишився живий? Тут дві великі різниці (з) М'ясні атаки або м'ясна оборона?
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10.10.2024 22:49 Ответить
А що таке "м'ясна оборона"? Як там у методичці визначено? Цитату-в студію!
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10.10.2024 23:03 Ответить
Це коли оборона залишається під завалами або вбита артилерією і КАБами
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10.10.2024 23:15 Ответить
Це запасний акаунт? Зрозумів. Так а де має залишатись оборона? Під завалами та в руїнах,як це і має бути у вуличних боях.І чому вона вбита? Тому,що ліньки власну позицію облаштувати? Так на війні ледар-це потенційний труп.
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10.10.2024 23:26 Ответить
Судя по потерям это в принципе мясная война.
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10.10.2024 23:26 Ответить
У порівнянні з боями світових воєн-втрати невеликі. Один штурм Берліна обійшовся совєтам у 250 тис.
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10.10.2024 23:30 Ответить
Штурм Берлина длился 9 дней. Кажется это обычная брехня про потери совка.
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10.10.2024 23:36 Ответить
Не надо мелочится, миллион каждый день. Мясная война это когда 3 года воюют за кусок Донецкой области. Два года битва "малыми группами" за Работино где двадцать домов. Это разве не идиотизм?
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10.10.2024 23:48 Ответить
я так розумію ситуацію...
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі
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10.10.2024 22:31 Ответить
Судячи з доповіді речниці -пора відходити на "більш вигідні позиції", "заради збереження життів" бо без "жодого вцілілого будинку" атаки "малих груп" не стримати...
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10.10.2024 22:58 Ответить
Потому что пот какой то причине наступающие кацапы не перемешиваются с землей. Либо нет возможности либо желания у командования. И так каждый раз.
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11.10.2024 01:22 Ответить
Всюди жопа і навіть в Курську котел буде, кацапи беруть по три-чотири села в день і ніхто з тим нічого не робить, просто пи"да. Сирський сам мае подати в відставку, в нього провал за провалом, позорище.
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11.10.2024 07:10 Ответить
 
 