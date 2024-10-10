Российские оккупанты буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная, - ОТГ "Луганск"

Ситуация в Торецке Донецкой области остается сложной. Оккупационная армия РФ выжигает город и штурмует его.

Об этом заявила в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Ситуация в Торецке сложная, мягко говоря. К сожалению, противнику удалось захватить соседние улицы с улицей Центральной, по которой они продвигались до того. Это им удалось, буквально выпалив и разрушив буквально все дома и укрытия на этих улицах", - сказала Бобовникова.

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Спикер ОТГ "Луганск" также рассказала, что выпалив все укрытия, россияне лишили и себя возможности прятаться от Вооруженных сил. Но, по ее словам, командование врага не считается с потерями - оккупанты просто "выжигают город", а дальше штурмуют его малыми группами.

По словам Бобовниковой, в Торецке не осталось ни одного целого дома. ВСУ пытаются сдерживать наступление, но оккупанты имеют преимущество в силе и регулярно пополняют личный состав на передовой. И, как говорит пресс-секретарь, эта тактика врага работает.