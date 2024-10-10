Российские оккупанты буквально выжигают Торецк и продвигаются по улицам, ситуация сложная, - ОТГ "Луганск"
Ситуация в Торецке Донецкой области остается сложной. Оккупационная армия РФ выжигает город и штурмует его.
Об этом заявила в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Ситуация в Торецке сложная, мягко говоря. К сожалению, противнику удалось захватить соседние улицы с улицей Центральной, по которой они продвигались до того. Это им удалось, буквально выпалив и разрушив буквально все дома и укрытия на этих улицах", - сказала Бобовникова.
Спикер ОТГ "Луганск" также рассказала, что выпалив все укрытия, россияне лишили и себя возможности прятаться от Вооруженных сил. Но, по ее словам, командование врага не считается с потерями - оккупанты просто "выжигают город", а дальше штурмуют его малыми группами.
По словам Бобовниковой, в Торецке не осталось ни одного целого дома. ВСУ пытаются сдерживать наступление, но оккупанты имеют преимущество в силе и регулярно пополняют личный состав на передовой. И, как говорит пресс-секретарь, эта тактика врага работает.
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Так не рахуються з втратами або випалюють укріплення, а потім добивають тих хто залишився живий? Тут дві великі різниці (з) М'ясні атаки або м'ясна оборона?
***** сказало що санкції його параші лиш на користь!!
і ця паскудь сказала правду!!!
бо ***!!!!
чим більше санкцій, тим у ***** більше м,яса та зброї!!
він за підписаний контракт м,яса з мо рф платить вже 3 ляма оркорублів, підпис-30000баксів!
навіть Україна збільшила прокачку нафти рф по наших нафтопроводах на 30+% за пару місяців
ну щоб у ворога вистачало грошей на зброю та м,ясо.
мадяри запросили газу на багато більше *****,
ну мабудь щоб вистачило бабла на шахеди чи чіпи для ракет...
я в ахуі від того що робиться навкруги
просто в ахуі