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Враг приводил в боевую готовность средства на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Бойові дії на Харківщині 10 жовтня

За минувшие сутки на Харьковщине враг приводил в боевую готовность средства, проводил разведку с Белгородщины и готовился к штурмам со стороны ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

За минувшие сутки в районе села Глубокое Липецкой громады (Харьковский район) враг проводил дежурные огневые и противотанковые средства в полную боевую готовность. Он ожидал штурмовых действий со стороны украинской армии. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харків".

Возле пограничного села Муром в Белгородской области России оккупанты пытались проводить рекогносцировку местности. Таким образом они ищут более выгодный участок, на который можно перебросить подразделения.

В городе Волчанске враг восстанавливал боеспособность штурмовых групп отряда "Шторм". Также на этом участке фиксировали одиночное перемещение личного состава противника для пополнения текущих потерь. Россияне доставляли медикаменты и провизию.

За минувшие сутки произошло 5 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 55 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 401 обстрел позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Боевые действия и потери врага

Потери врага за минувшие сутки составляют 112 человек, из них безвозвратные - 50, санитарные - 62.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 8 артиллерийских систем;
  • 3 боевые бронированные машины;
  • 31 автомобиль;
  • 10 единиц спецтехники;
  • 24 БПЛА;
  • 1 единицу авиационной техники.

Кроме того, уничтожено 26 укрытий для личного состава, 3 места хранения боеприпасов и стартовую позицию для запуска БПЛА.

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Харьковщина (5577) боевые действия (4258) Волчанск (406)


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11.10.2024 13:10 Ответить
 
 