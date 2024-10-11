Враг приводил в боевую готовность средства на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"
За минувшие сутки на Харьковщине враг приводил в боевую готовность средства, проводил разведку с Белгородщины и готовился к штурмам со стороны ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
За минувшие сутки в районе села Глубокое Липецкой громады (Харьковский район) враг проводил дежурные огневые и противотанковые средства в полную боевую готовность. Он ожидал штурмовых действий со стороны украинской армии. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харків".
Возле пограничного села Муром в Белгородской области России оккупанты пытались проводить рекогносцировку местности. Таким образом они ищут более выгодный участок, на который можно перебросить подразделения.
В городе Волчанске враг восстанавливал боеспособность штурмовых групп отряда "Шторм". Также на этом участке фиксировали одиночное перемещение личного состава противника для пополнения текущих потерь. Россияне доставляли медикаменты и провизию.
За минувшие сутки произошло 5 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 55 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 401 обстрел позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Боевые действия и потери врага
Потери врага за минувшие сутки составляют 112 человек, из них безвозвратные - 50, санитарные - 62.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 8 артиллерийских систем;
- 3 боевые бронированные машины;
- 31 автомобиль;
- 10 единиц спецтехники;
- 24 БПЛА;
- 1 единицу авиационной техники.
Кроме того, уничтожено 26 укрытий для личного состава, 3 места хранения боеприпасов и стартовую позицию для запуска БПЛА.
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