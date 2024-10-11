В Волчанске линия фронта не постоянна, ситуация остается динамичной, - командир батальона "Ахіллес" 92-й ОШБР Федоренко

В Волчанске у противника есть некоторые тактические успехи по отбиванию Сил обороны с некоторых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Линия фронта не является постоянной. Некоторые позиции являются переходными из рук в руки. То есть противник прет, как может", - отметил военный.

Федоренко объяснил, что в Волчанске ситуация очень динамичная. Как у Сил обороны Украины были достижения по отражению противника, так и у россиян есть некоторые тактические успехи по отражению ВСУ с определенных позиций.

Также напряженная ситуация и на Купянщине. По словам Федоренко, это одно из самых сложных направлений.

Противник массированно применяет авиацию. Пытается сделать то же, что и с Волчанском - стереть с лица земли. Это касается больше левобережной Купянщины.

Федоренко добавил, что РФ сейчас важно дойти до левобережного Оскола, занять плацдарм и расширяться с выходом на Купянск узловой, что должно ей дать предпосылки ступить на правобережную Купянщину.

Напомним, в Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Отмечено увеличение использования армией РФ снарядов производства Северной Кореи.

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