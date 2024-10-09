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Враг понес потери в Старице, в Волчанске оккупанты увеличили использование снарядов из КНДР, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник продолжал проведение внутренней ротации личного состава на передовых позициях, отыскивая новые маршруты передвижения.

"Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях. Вследствие огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач", - говорится в сообщении.

В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Отмечено увеличение использования армией РФ снарядов производства Северной Кореи.

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По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7-ми КАБов. Нанесли 32 удара дронами-камикадзе. Осуществили 262 обстрела позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

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Также отмечается, что потери врага за прошедшие сутки на Харьковском направлении составили 64 человека, из них безвозвратные - 20, санитарные - 40, пленные - 4.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 19 единиц вооружения и военной техники.

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Харьковщина (5577) боевые действия (4247) наступление (212) Волчанск (404)


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Поки не пройдуть вибори і Америка не одумається- діла не буде, бо ця війна за чужий рахунок, бо все своє нажаль просрали.
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09.10.2024 13:09 Ответить
 
 