Россияне казнили 4 украинских военных на агрегатном заводе в Волчанске летом 2024 года, - прокуратура

По приказу своего командования российские захватчики казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске четырех украинских военных. Произошло это летом 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре со ссылкой на руководителя ведомства Александра Фильчакова.

"На сегодня прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске. Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины",- отметил Фильчаков

Поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания о совершении указанного преступления.

"Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", - добавил Фильчаков.

Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

