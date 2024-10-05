РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10190 посетителей онлайн
Новости
4 380 6

Россияне казнили 4 украинских военных на агрегатном заводе в Волчанске летом 2024 года, - прокуратура

Агрегатний завод у Вовчанську

По приказу своего командования российские захватчики казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске четырех украинских военных. Произошло это летом 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре со ссылкой на руководителя ведомства Александра Фильчакова.

"На сегодня прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске. Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины",- отметил Фильчаков

Поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания о совершении указанного преступления.

"Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", - добавил Фильчаков.

Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Читайте: Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

Автор: 

военнопленные (1180) казнь (125) Волчанск (432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це рашиські злочинці для них правил ніяких не існує ,як і найогиднішої істоти на землі військового злочинця путіна ,зате в нас не нахвалятся в яких гарних умовах перебувають рашиські так звані полонені і продажне бидло лднр ,тобто на утриманя цих злочинців держава витрачає в два рази більше коштів чим на наших пенсіонерів.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:43 Ответить
Підтримую вашу думку повністю. Каждий контрактник чи мобілізований з окупованих територій повинен бути страчений на місті. Виключення може бути тільки для молодихпризовників та старших офіцерів. Старші офіцери повинні бути жорстко допрошені. Якщо вони мають якусь цінність тоді можна з ними працювати, якщо ні, теж стратити. Немає сенсу їх утримувати за рахунок України.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:18 Ответить
підтримую 2-х....
показать весь комментарий
05.10.2024 18:06 Ответить
ермак может его отдать на обмен в кацапию на таксистов из бомбаса.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:27 Ответить
Була б нормальна влада в Україні, то вже б його зізнання крутили по всіх Світових медіа
показать весь комментарий
05.10.2024 20:45 Ответить
Чого кацапів не розстріляли з того заводу? Скільки ще буде це скавчання, що кацапи когось розстріляли, а у нас вмилися, бо це ж не такі як ворог. А які? Яких можна безкарно мочити?
показать весь комментарий
05.10.2024 20:55 Ответить
 
 