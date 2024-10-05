Росіяни стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську влітку 2024 року, - прокуратура

За наказом свого командування російські загарбники стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Сталося це влітку 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській облпрокуратурі з посиланням на керівника відомства Олександра Фільчакова.

"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України",- наголосив Фільчаков

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

"Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні", - додав Фільчаков.

Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО