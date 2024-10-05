УКР
Росіяни стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську влітку 2024 року, - прокуратура

Агрегатний завод у Вовчанську

За наказом свого командування російські загарбники стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Сталося це влітку 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській облпрокуратурі з посиланням на керівника відомства Олександра Фільчакова.

"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України",- наголосив Фільчаков

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

"Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні", - додав Фільчаков.

Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО

військовополонені (1047) страта (84) Вовчанськ (461)
Це рашиські злочинці для них правил ніяких не існує ,як і найогиднішої істоти на землі військового злочинця путіна ,зате в нас не нахвалятся в яких гарних умовах перебувають рашиські так звані полонені і продажне бидло лднр ,тобто на утриманя цих злочинців держава витрачає в два рази більше коштів чим на наших пенсіонерів.
05.10.2024 16:43 Відповісти
Підтримую вашу думку повністю. Каждий контрактник чи мобілізований з окупованих територій повинен бути страчений на місті. Виключення може бути тільки для молодихпризовників та старших офіцерів. Старші офіцери повинні бути жорстко допрошені. Якщо вони мають якусь цінність тоді можна з ними працювати, якщо ні, теж стратити. Немає сенсу їх утримувати за рахунок України.
05.10.2024 17:18 Відповісти
підтримую 2-х....
05.10.2024 18:06 Відповісти
ермак может его отдать на обмен в кацапию на таксистов из бомбаса.
05.10.2024 19:27 Відповісти
Була б нормальна влада в Україні, то вже б його зізнання крутили по всіх Світових медіа
05.10.2024 20:45 Відповісти
Чого кацапів не розстріляли з того заводу? Скільки ще буде це скавчання, що кацапи когось розстріляли, а у нас вмилися, бо це ж не такі як ворог. А які? Яких можна безкарно мочити?
05.10.2024 20:55 Відповісти
 
 