Ворог зазнав втрат у Стариці, у Вовчанську окупанти збільшили використання снарядів із КНДР, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник продовжував проведення внутрішньої ротації особового складу на передових позиціях, відшукуючи нові маршрути пересування.

"Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях. Внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань", - йдеться у повідомленні.

У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Відмічено збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 7-ми КАБів. Завдали 32 удари дронами-камікадзе. Здійснили 262 обстріли позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують у ОТУ "Харків".

Також зазначається, що втрати ворога минулої доби на Харківському напрямку становили 64 особи, з них безповоротні - 20, санітарні - 40, полонені - 4.

Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 19 одиниць озброєння та військової техніки.