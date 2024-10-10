Враг пытается восстановить потери сил и средств артиллерии на Харьковщине, - ОТГ "Харків"
Армия РФ привлекает дополнительную артиллерию на Харьковском направлении, пытается восстановить потери сил и средств артиллерии путем передачи в оперативное подчинение подразделений дополнительных артиллерийских расчетов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение боекомплекта на передовых позициях.
За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы, Глубокого, Липцев и Волчанска российские оккупанты нанесли 7 авиаударов с использованием 10 КАБов. Нанесли 72 удара дронами-камикадзе. Осуществили 379 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага на Харьковщине
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
"Потери врага за минувшие сутки составляют 99 существ, из них безвозвратные - 40, санитарные - 59", - говорится в сообщении.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 9 артиллерийских систем;
- танк;
- 2 боевые бронированные машины;
- 9 автомобилей;
- 7 единиц спецтехники;
- 33 БПЛА.
Уничтожено 97 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.
Напомним, накануне в ОТГ "Харків" сообщили, что в Волчанске российская армия увеличила использование снарядов из КНДР.
