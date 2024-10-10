Ворог намагається відновити втрати сил та засобів артилерії на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Армія РФ залучає додаткову артилерію на Харківському напрямку, намагається відновити втрати сил та засобів артилерії шляхом передачі в оперативне підпорядкування підрозділів додаткових артилерійських розрахунків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення боєкомплекту на передових позиціях.
Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці, Глибокого, Липців та Вовчанська російські окупанти завдали 7 авіаударів з використанням 10 КАБів. Завдали 72 удари дронами-камікадзе. Здійснили 379 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога на Харківщині
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу становлять 99 істот, з них безповоротні - 40, санітарні - 59", - йдеться в повідомленні.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 9 артилерійських систем;
- танк;
- 2 бойові броньовані машини;
- 9 автомобілів;
- 7 одиниць спецтехніки;
- 33 БпЛА.
Знищено 97 укриттів для особового складу та 3 місця зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, напередодні в ОТУ "Харків" повідомили, що у Вовчанську російська армія збільшила використання снарядів із КНДР.
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