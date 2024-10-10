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Новини Війна
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Ворог намагається відновити втрати сил та засобів артилерії на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Харківщині 9 жовтня

Армія РФ залучає  додаткову артилерію на Харківському напрямку, намагається  відновити втрати сил та засобів артилерії шляхом передачі в оперативне підпорядкування підрозділів додаткових артилерійських розрахунків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення боєкомплекту на передових позиціях.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці, Глибокого, Липців та Вовчанська російські окупанти завдали 7 авіаударів з використанням 10 КАБів. Завдали 72 удари дронами-камікадзе. Здійснили 379 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога на Харківщині

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 99 істот, з них безповоротні - 40, санітарні - 59", - йдеться в повідомленні.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 9 артилерійських систем;
  • танк;
  • 2 бойові броньовані машини;
  • 9 автомобілів;
  • 7 одиниць спецтехніки;
  • 33 БпЛА.

Знищено 97 укриттів для особового складу  та 3 місця зберігання боєприпасів.

Нагадаємо,  напередодні в ОТУ "Харків" повідомили, що у Вовчанську російська армія збільшила використання снарядів із КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб

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Харківщина (6054) бойові дії (4014) Вовчанськ (434)


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Цікаво, скільки вони гарматних стволів на рік випускають?
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10.10.2024 13:05 Відповісти
 
 