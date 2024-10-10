Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб
Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Ворог атакував на 9 напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши сім ракет, а також 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 135 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1600 дронів-камікадзе.
Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Цупівка, Слатине, Липці та Катеринівка Харківської області; Річки Сумської області; Часів Яр та Торецьк Донецької області; Білогір'я та Копані Запорізької області.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.
Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.
За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.
Двадцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.
Ситуація на півдні та півночі. Операція у Курській області
Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцять авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів.
Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему.
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Покровський напрямок.
На схід Селидового противник просунувся в північній частині дачних ділянок на схід від залізниці на глибину до 600 метрів.
На південь від Селидового противник просунувся вздовж східної лісосмуги на глибину до 400 метрів і продовжує тиснути в північному напрямку.
У західній частині Цукуріно російські війська зайняли частину вулиць Джерельна та Челюскіна на ділянці завширшки до 950 метрів. Ситуація залишається складною, оскільки більшість населеного пункту під противником.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує тиснути у напрямку Островського, в районі Гострого, під Катеринівкою та у Максимільянівці. В останньому н.п. бої зміщуються до центральної частини
Часівярський напрямок.
На південь від Григорівки тривають бої за ротний опорний пункт, на захід від якого розташована лісопосадка, через яку противник може посилити тиск на Григорівку.
Запорізький напрямок.
У Північно-західній частині Кам'янського тривають бойові зіткнення зі змінним успіхом. Противник продовжує атаки маневреними групами, переміщаючись дном колишнього Каховського водосховища, де потрапляє під удар дроноводів ЗСУ.
Говорити про стабілізацію рано, але й площа, зайнята російськими військами не дозволяє їм особливо маневрувати, а ефект раптовості вже пройшов.
Куп'янський напрямок.
Зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід від Кругляківки та Колесниківки.
Курська область.
На північ від Руского Порєчного ЗСУ просунулися в районі лісу Обруччя на глибину до 1.3 км. Противник задіяв оперативно-тактичну авіацію для стабілізації ситуації.
Тривають бойові зіткнення на східній околиці Обуховки, за Любімовку, в районі урочища Культура, у напрямку Крем'яного, на схід від Мартиновки та в районі Борок."