УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини
5 155 23

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 665 200 осіб (+1080 за добу), 8945 танків, 19 263 артсистеми, 17 765 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 665 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 665200 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1225 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3386 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Минув 3886 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показати весь коментар
10.10.2024 08:52
+18
Шайху, Гірасімафф!!!!!! Гдє, с#ка, танкі??????
показати весь коментар
10.10.2024 08:03
+15
То кацапи так зараз атакують, з лівого флангу 500, з правого 500 , а посередині танк.
показати весь коментар
10.10.2024 08:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шайху, Гірасімафф!!!!!! Гдє, с#ка, танкі??????
показати весь коментар
10.10.2024 08:03 Відповісти
То кацапи так зараз атакують, з лівого флангу 500, з правого 500 , а посередині танк.
показати весь коментар
10.10.2024 08:13 Відповісти
зліва "200" справа "200" а посередині під Воронежом на постаменті совєтскій танк
показати весь коментар
10.10.2024 13:24 Відповісти
Чумардоси перші жовтневі 10 тисяч, невелике відставання від вересня.
ББМ тисяча з початку осені.
World of Tanks - Game over?!
показати весь коментар
10.10.2024 08:26 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 08:42 Відповісти
"Вместе дружная семья!"!!))
показати весь коментар
10.10.2024 09:27 Відповісти
Двести-груZная семья!
показати весь коментар
10.10.2024 12:55 Відповісти
Ото бабі поперло, повний мішок рузького духу.
показати весь коментар
10.10.2024 21:26 Відповісти
Минув 3886 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показати весь коментар
10.10.2024 08:52 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 08:55 Відповісти
Та й ППО радує.
показати весь коментар
10.10.2024 09:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
10.10.2024 09:28 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 09:09 Відповісти
день народження пуйла пройшов і тепер бережуть кацапів на новий рік?
показати весь коментар
10.10.2024 09:09 Відповісти
9 мая 2025 року - 80-лет победобесія
Від думки що на парад потрібні танки та солдатіки у лілі-путіна від страху отчаянья остаткі шерсті стають дибом 🤣
показати весь коментар
10.10.2024 13:27 Відповісти
РСЗО и ПВО снова порадовали
показати весь коментар
10.10.2024 09:16 Відповісти
Задощило, чілішолі? Танки бруду злякались?

Завтра рашистські кадаври повільно вийдуть на "число звіра" - 666...
показати весь коментар
10.10.2024 09:21 Відповісти
Ну кадаври використовуються з науковою метою, а це просто біосміття, підходить орки або зомбаки ...
показати весь коментар
10.10.2024 09:39 Відповісти
Контакт! "Понеділок" - наше все!
Але "кадавр" французською - це просто "труп". Чомусь першим прийшов у голову, ще до всіляких "мертвяків", "ляйхів" та "небіжчиків"...
показати весь коментар
10.10.2024 13:47 Відповісти
Даєш на завтра 1 460 чумардосів, жалко що пачками по 10 штук рахують.
показати весь коментар
10.10.2024 09:46 Відповісти
в страну Кабзонію
відьот падземний хот
в страну Кабзонію
палзьот кацапскій сброт..
показати весь коментар
10.10.2024 10:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
10.10.2024 09:45 Відповісти
Накбзон мєхводів ігнорує?
показати весь коментар
10.10.2024 13:58 Відповісти
 
 