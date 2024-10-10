Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 665 200 осіб (+1080 за добу), 8945 танків, 19 263 артсистеми, 17 765 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 665 200 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 665200 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19263 (+41) од,
- РСЗВ – 1225 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3386 (+1)
Топ коментарі
+23 Qq Qqq #455433
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+18 Олександр Томах
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+15 Sergei M #570318
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ББМ тисяча з початку осені.
World of Tanks - Game over?!
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Від думки що на парад потрібні танки та солдатіки у лілі-путіна від страху отчаянья остаткі шерсті стають дибом 🤣
Завтра рашистські кадаври повільно вийдуть на "число звіра" - 666...
Але "кадавр" французською - це просто "труп". Чомусь першим прийшов у голову, ще до всіляких "мертвяків", "ляйхів" та "небіжчиків"...
відьот падземний хот
в страну Кабзонію
палзьот кацапскій сброт..