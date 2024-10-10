Общие боевые потери РФ с начала войны - около 665 200 человек (+1080 за сутки), 8945 танков, 19 263 артсистемы, 17 765 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 665 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 665 200 (+1080) человек,
- танков - 8945 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 765 (+14) единиц,
- артиллерийских систем - 19 263 (+41) единицы,
- РСЗО - 1225 (+2) единиц,
- средств ПВО - 976 (+3) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 767 (+49) единиц,
- крылатых ракет - 2619 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 314 (+74) единиц,
- специальной техники - 3386 (+1) единиц.
ББМ тисяча з початку осені.
World of Tanks - Game over?!
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Від думки що на парад потрібні танки та солдатіки у лілі-путіна від страху отчаянья остаткі шерсті стають дибом 🤣
Завтра рашистські кадаври повільно вийдуть на "число звіра" - 666...
Але "кадавр" французською - це просто "труп". Чомусь першим прийшов у голову, ще до всіляких "мертвяків", "ляйхів" та "небіжчиків"...
відьот падземний хот
в страну Кабзонію
палзьот кацапскій сброт..