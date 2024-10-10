РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости
5 162 23

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 665 200 человек (+1080 за сутки), 8945 танков, 19 263 артсистемы, 17 765 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 665 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 665 200 (+1080) человек,
  • танков - 8945 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 765 (+14) единиц,
  • артиллерийских систем - 19 263 (+41) единицы,
  • РСЗО - 1225 (+2) единиц,
  • средств ПВО - 976 (+3) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 767 (+49) единиц,
  • крылатых ракет - 2619 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 314 (+74) единиц,
  • специальной техники - 3386 (+1) единиц.

Также смотрите: Воины 92-й ОШБр уничтожили САУ, БМП-3, БРЭМ-1 и БТР россиян на Харьковском направлении. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (20384) Генштаб ВС (6850) ликвидация (3991) уничтожение (7750)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Минув 3886 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:52 Ответить
+18
Шайху, Гірасімафф!!!!!! Гдє, с#ка, танкі??????
показать весь комментарий
10.10.2024 08:03 Ответить
+15
То кацапи так зараз атакують, з лівого флангу 500, з правого 500 , а посередині танк.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шайху, Гірасімафф!!!!!! Гдє, с#ка, танкі??????
показать весь комментарий
10.10.2024 08:03 Ответить
То кацапи так зараз атакують, з лівого флангу 500, з правого 500 , а посередині танк.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:13 Ответить
зліва "200" справа "200" а посередині під Воронежом на постаменті совєтскій танк
показать весь комментарий
10.10.2024 13:24 Ответить
Чумардоси перші жовтневі 10 тисяч, невелике відставання від вересня.
ББМ тисяча з початку осені.
World of Tanks - Game over?!
показать весь комментарий
10.10.2024 08:26 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 08:42 Ответить
"Вместе дружная семья!"!!))
показать весь комментарий
10.10.2024 09:27 Ответить
Двести-груZная семья!
показать весь комментарий
10.10.2024 12:55 Ответить
Ото бабі поперло, повний мішок рузького духу.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:26 Ответить
Минув 3886 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика та арта радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 665 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:52 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 08:55 Ответить
Та й ППО радує.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
10.10.2024 09:28 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 09:09 Ответить
день народження пуйла пройшов і тепер бережуть кацапів на новий рік?
показать весь комментарий
10.10.2024 09:09 Ответить
9 мая 2025 року - 80-лет победобесія
Від думки що на парад потрібні танки та солдатіки у лілі-путіна від страху отчаянья остаткі шерсті стають дибом 🤣
показать весь комментарий
10.10.2024 13:27 Ответить
РСЗО и ПВО снова порадовали
показать весь комментарий
10.10.2024 09:16 Ответить
Задощило, чілішолі? Танки бруду злякались?

Завтра рашистські кадаври повільно вийдуть на "число звіра" - 666...
показать весь комментарий
10.10.2024 09:21 Ответить
Ну кадаври використовуються з науковою метою, а це просто біосміття, підходить орки або зомбаки ...
показать весь комментарий
10.10.2024 09:39 Ответить
Контакт! "Понеділок" - наше все!
Але "кадавр" французською - це просто "труп". Чомусь першим прийшов у голову, ще до всіляких "мертвяків", "ляйхів" та "небіжчиків"...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:47 Ответить
Даєш на завтра 1 460 чумардосів, жалко що пачками по 10 штук рахують.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:46 Ответить
в страну Кабзонію
відьот падземний хот
в страну Кабзонію
палзьот кацапскій сброт..
показать весь комментарий
10.10.2024 10:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 09:45 Ответить
Накбзон мєхводів ігнорує?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:58 Ответить
 
 