Общие боевые потери РФ с начала войны - около 665 200 человек (+1080 за сутки), 8945 танков, 19 263 артсистемы, 17 765 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 665 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 665 200 (+1080) человек,

танков - 8945 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 17 765 (+14) единиц,

артиллерийских систем - 19 263 (+41) единицы,

РСЗО - 1225 (+2) единиц,

средств ПВО - 976 (+3) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 767 (+49) единиц,

крылатых ракет - 2619 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 26 314 (+74) единиц,

специальной техники - 3386 (+1) единиц.

