За минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб
За минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Враг атаковал на 9 направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, в частности, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них - 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.
Враг наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Цуповка, Слатино, Липцы и Екатериновка Харьковской области; Реки Сумской области; Часов Яр и Торецк Донецкой области; Белогорье и Копани Запорожской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.
На Лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.
Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часова Яра.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.
Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово, где состоялось 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времевском направлении.
Ситуация на юге и севере. Операция в Курской области
Четыре тщетные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, и совершил более 200 обстрелов.
Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны: поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.
Покровський напрямок.
На схід Селидового противник просунувся в північній частині дачних ділянок на схід від залізниці на глибину до 600 метрів.
На південь від Селидового противник просунувся вздовж східної лісосмуги на глибину до 400 метрів і продовжує тиснути в північному напрямку.
У західній частині Цукуріно російські війська зайняли частину вулиць Джерельна та Челюскіна на ділянці завширшки до 950 метрів. Ситуація залишається складною, оскільки більшість населеного пункту під противником.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує тиснути у напрямку Островського, в районі Гострого, під Катеринівкою та у Максимільянівці. В останньому н.п. бої зміщуються до центральної частини
Часівярський напрямок.
На південь від Григорівки тривають бої за ротний опорний пункт, на захід від якого розташована лісопосадка, через яку противник може посилити тиск на Григорівку.
Запорізький напрямок.
У Північно-західній частині Кам'янського тривають бойові зіткнення зі змінним успіхом. Противник продовжує атаки маневреними групами, переміщаючись дном колишнього Каховського водосховища, де потрапляє під удар дроноводів ЗСУ.
Говорити про стабілізацію рано, але й площа, зайнята російськими військами не дозволяє їм особливо маневрувати, а ефект раптовості вже пройшов.
Куп'янський напрямок.
Зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід від Кругляківки та Колесниківки.
Курська область.
На північ від Руского Порєчного ЗСУ просунулися в районі лісу Обруччя на глибину до 1.3 км. Противник задіяв оперативно-тактичну авіацію для стабілізації ситуації.
Тривають бойові зіткнення на східній околиці Обуховки, за Любімовку, в районі урочища Культура, у напрямку Крем'яного, на схід від Мартиновки та в районі Борок."