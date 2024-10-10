За минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Враг атаковал на 9 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, в частности, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них - 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Цуповка, Слатино, Липцы и Екатериновка Харьковской области; Реки Сумской области; Часов Яр и Торецк Донецкой области; Белогорье и Копани Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часова Яра.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово, где состоялось 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере. Операция в Курской области

Четыре тщетные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, и совершил более 200 обстрелов.

Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны: поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.

