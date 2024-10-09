Враг концентрировал усилия вблизи Селидового и Лысовки на Покровском направлении и пытался продвинуться у Екатериновки и Антоновки на Кураховском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 82 авиаудара, в частности, сбросил 137 КАБ. Кроме этого, совершил 3460 обстрелов, из них 70 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1190 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбиное, Павловка, Турья, Хотинь, Кондратьевка, Новоивановка, Горки, Волфино, Ободы, Речки, Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая, Берестовое, Вишневое, Первомайское, Богуславка, Загрызово, Торское, Ямполовка, Лиман, Дроновка, Северск, Юрковка, Часов Яр, Константиновка, Дружковское, Дружба, Катериновка, Торецк, Александрополь, Катериновка, Новодаровка, Богоявленка, Большая Новоселка, Лобковое, Новополь, Малая Токмачка, Львовое.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и один командный пункт российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и 12 единиц спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пытался четыре раза штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Спорного.

"На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Самая большая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

По информации Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Катериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Работино и Новоданиловки.

Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБами по собственной территории", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.