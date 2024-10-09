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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 664 120 человек (+1150 за сутки), 8944 танка, 19 222 артсистемы, 17 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 664 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 664120 (+1150) человек,

танков - 8944 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 17751 (+11) ед,

артиллерийских систем - 19222 (+19) ед,

РСЗО - 1223 (+0) ед,

средства ППО - 973 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16718 (+31),

крылатые ракеты - 2618 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26240 (+55) ед,

специальная техника - 3385 (+12)

втрати військ рф в Україні

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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа ОТР и самолеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - уточнили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19547) Генштаб ВС (6421) ликвидация (3654) уничтожение (7148)


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Топ комментарии
+21
Минув 3885 день москальсько-української війни.
101! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика і спецтехніка радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 664 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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09.10.2024 08:37
+10
там на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й арсенал ГРАУ прелетіли "Облмкі".
Добрий ранок, карач-овци!.
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09.10.2024 09:03
+5
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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09.10.2024 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Чумардоси в межах норми, техніка просіла бо було дуже вітряно.
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09.10.2024 08:13 Ответить
Відносно техніки, наземка 38 тисяч з початку року, за два попередні 39,7 тис
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09.10.2024 08:16 Ответить
Надувні танки поздували чи що? 🤣 Вітряно....
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09.10.2024 13:14 Ответить
Ага, як і загороджувальні бони біля пріснозвісного мосту.
Вітер 15-20 м/с дрон можна просто викинути щоб незаморочуватися, ефективність буде одинакова, чи ти про це не подумав.
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09.10.2024 13:36 Ответить
Маячня.
просто у кацапів НЕМАЄ танків і вітер тут нідочого.
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09.10.2024 13:55 Ответить
Мова не конкретно про танки, а взагалі про наземку
Останні п'ять діб 216 / 199 / 215 / 177 / 101 особливо нічого не змінилось, проте втрати по техніці значно менше, чого не скаєеш по чумардосам.
Хотілося щоб у них все було по нулям але на сьогодні це ще не так.
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09.10.2024 14:32 Ответить
Минув 3885 день москальсько-української війни.
101! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика і спецтехніка радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 664 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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09.10.2024 08:37 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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09.10.2024 10:13 Ответить
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09.10.2024 10:32 Ответить
там на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й арсенал ГРАУ прелетіли "Облмкі".
Добрий ранок, карач-овци!.
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09.10.2024 09:03 Ответить
Ще не все, перегруповуються... Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.10.2024 09:11 Ответить
А літачків на один зменшилося - перерахували!
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09.10.2024 10:35 Ответить
 
 