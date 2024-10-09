Общие боевые потери РФ с начала войны – около 664 120 человек (+1150 за сутки), 8944 танка, 19 222 артсистемы, 17 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 664 120 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 664120 (+1150) человек,
танков - 8944 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 17751 (+11) ед,
артиллерийских систем - 19222 (+19) ед,
РСЗО - 1223 (+0) ед,
средства ППО - 973 (+0) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 16718 (+31),
крылатые ракеты - 2618 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26240 (+55) ед,
специальная техника - 3385 (+12)
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа ОТР и самолеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - уточнили в Генштабе.
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Вітер 15-20 м/с дрон можна просто викинути щоб незаморочуватися, ефективність буде одинакова, чи ти про це не подумав.
просто у кацапів НЕМАЄ танків і вітер тут нідочого.
Останні п'ять діб 216 / 199 / 215 / 177 / 101 особливо нічого не змінилось, проте втрати по техніці значно менше, чого не скаєеш по чумардосам.
Хотілося щоб у них все було по нулям але на сьогодні це ще не так.
101! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика і спецтехніка радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 664 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Добрий ранок, карач-овци!.