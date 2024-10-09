Общие боевые потери РФ с начала войны – около 664 120 человек (+1150 за сутки), 8944 танка, 19 222 артсистемы, 17 751 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 664 120 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 664120 (+1150) человек,

танков - 8944 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 17751 (+11) ед,

артиллерийских систем - 19222 (+19) ед,

РСЗО - 1223 (+0) ед,

средства ППО - 973 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16718 (+31),

крылатые ракеты - 2618 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26240 (+55) ед,

специальная техника - 3385 (+12)

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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа ОТР и самолеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - уточнили в Генштабе.