Цензор.НЕТ
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 664 120 осіб (+1150 за добу), 8944 танки, 19 222 артсистеми, 17 751 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 664 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 664120 (+1150) осіб,

танків - 8944 (+4) од,

бойових броньованих машин - 17751 (+11) од,

артилерійських систем - 19222 (+19) од,

РСЗВ - 1223 (+0) од,

засоби ППО - 973 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16718 (+31),

крилаті ракети - 2618 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26240 (+55) од,

спеціальна техніка - 3385 (+12)

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - уточнили у Генштабі.

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7150) ліквідація (4377) знищення (8055)
+21
Минув 3885 день москальсько-української війни.
101! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика і спецтехніка радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 664 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
09.10.2024 08:37 Відповісти
+10
там на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й арсенал ГРАУ прелетіли "Облмкі".
Добрий ранок, карач-овци!.
09.10.2024 09:03 Відповісти
+5
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
09.10.2024 10:13 Відповісти
Чумардоси в межах норми, техніка просіла бо було дуже вітряно.
09.10.2024 08:13 Відповісти
Відносно техніки, наземка 38 тисяч з початку року, за два попередні 39,7 тис
09.10.2024 08:16 Відповісти
Надувні танки поздували чи що? 🤣 Вітряно....
09.10.2024 13:14 Відповісти
Ага, як і загороджувальні бони біля пріснозвісного мосту.
Вітер 15-20 м/с дрон можна просто викинути щоб незаморочуватися, ефективність буде одинакова, чи ти про це не подумав.
09.10.2024 13:36 Відповісти
Маячня.
просто у кацапів НЕМАЄ танків і вітер тут нідочого.
09.10.2024 13:55 Відповісти
Мова не конкретно про танки, а взагалі про наземку
Останні п'ять діб 216 / 199 / 215 / 177 / 101 особливо нічого не змінилось, проте втрати по техніці значно менше, чого не скаєеш по чумардосам.
Хотілося щоб у них все було по нулям але на сьогодні це ще не так.
09.10.2024 14:32 Відповісти
