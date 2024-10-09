Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 664 120 осіб (+1150 за добу), 8944 танки, 19 222 артсистеми, 17 751 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 664 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 664120 (+1150) осіб,
танків - 8944 (+4) од,
бойових броньованих машин - 17751 (+11) од,
артилерійських систем - 19222 (+19) од,
РСЗВ - 1223 (+0) од,
засоби ППО - 973 (+0) од,
літаків - 368 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16718 (+31),
крилаті ракети - 2618 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26240 (+55) од,
спеціальна техніка - 3385 (+12)
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - уточнили у Генштабі.
Вітер 15-20 м/с дрон можна просто викинути щоб незаморочуватися, ефективність буде одинакова, чи ти про це не подумав.
просто у кацапів НЕМАЄ танків і вітер тут нідочого.
Останні п'ять діб 216 / 199 / 215 / 177 / 101 особливо нічого не змінилось, проте втрати по техніці значно менше, чого не скаєеш по чумардосам.
Хотілося щоб у них все було по нулям але на сьогодні це ще не так.
101! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, але логістика і спецтехніка радують.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 664 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Добрий ранок, карач-овци!.