Пів окупанта зникло після атаки українського дрона бійців 63 ОМБр на Лимансько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Пілоти батальйону безпілотних систем 63-ої окремої механізованої бригади на Лимансько-Куп'янському напрямку фронту дроном-камікадзе ліквідували російського загарбника.

На опублікованих кадрах ліквідації окупанта видно, що росіянин дістав поранення, несумісні із життям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Прикордонники знищили опорний пункт окупантів на Півночі України. ВIДЕО

+17
08.10.2024 20:40 Відповісти
+15
Якби всі гроші, що йдуть на марафон, відправити на виготовлення дронів, то на цьому напрямку фронту знищили б всіх ворогів і їх техніку. То що нам сьогодні важливіше, дрони чи марафон?
08.10.2024 20:11 Відповісти
+12
08.10.2024 20:17 Відповісти
став як мацкальский герб-раздвоєніє лічності
08.10.2024 20:08 Відповісти
- Пачиму у Рассии герб - арёл двуглавый?
- Патамушта он адной галавой смотрит в прошлае, а другой - будущее...
- А севодняшнее где?
- А севодняшнее у нево пасередине - пад хвастом...
09.10.2024 07:30 Відповісти
Оператор справжній фахівець. Поділив москаля половина ***** половина на добрива.
08.10.2024 20:10 Відповісти
Пришиють - в другому місці половина валяється - яиця в третьому -- чим не ванька?
08.10.2024 20:10 Відповісти
Якби всі гроші, що йдуть на марафон, відправити на виготовлення дронів, то на цьому напрямку фронту знищили б всіх ворогів і їх техніку. То що нам сьогодні важливіше, дрони чи марафон?
08.10.2024 20:11 Відповісти
08.10.2024 20:16 Відповісти
08.10.2024 20:17 Відповісти
А з трьох Ваньок одного Ємелю можна зібрати?
08.10.2024 20:32 Відповісти
Півтора 🤣
08.10.2024 22:18 Відповісти
08.10.2024 20:40 Відповісти
Ну так он даже легче в посылку влезет чтобы домой поехать детишек и жену обрадовать
08.10.2024 20:46 Відповісти
головне що залишилось чим слухати.
08.10.2024 21:58 Відповісти
А зблід як! Мабуть, сильно злякався...
08.10.2024 22:26 Відповісти
Для вас, кацапів, нічого не жаль! Я навіть згоден затесать десяток паль і змазать їх тавотом - щоб на кожній сиділо по "герою СВО". Надто багато ви біди і горя українцям принесли...
09.10.2024 07:21 Відповісти
Полудурок.
09.10.2024 05:39 Відповісти
Когда уже додумаются реконструировать стрелковое оружие. Вместо подствольного гранатомёта приделать дробовик. Или всё гениальное просто?
09.10.2024 07:07 Відповісти
Це ти кацапам пропонуєш?... Так тоді ти "не туди прийшов"...
09.10.2024 07:22 Відповісти
не только. давно удивляюсь. дробовик под ствол.
09.10.2024 07:32 Відповісти
А я просто мовчу - "удивлявся" я ще тоді, коли перші дрони з"явилися на полі бою...
09.10.2024 07:46 Відповісти
Кацапи саме так і роблять... Можеш зппропонувать такі зміни внести до нормативних документів бундесверу... Так ближче... Заодно - про контролюєш виконання...
Вони оцінять...
09.10.2024 12:58 Відповісти
 
 