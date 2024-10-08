Пів окупанта зникло після атаки українського дрона бійців 63 ОМБр на Лимансько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+
Пілоти батальйону безпілотних систем 63-ої окремої механізованої бригади на Лимансько-Куп'янському напрямку фронту дроном-камікадзе ліквідували російського загарбника.
На опублікованих кадрах ліквідації окупанта видно, що росіянин дістав поранення, несумісні із життям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
