Прикордонники знищили опорний пункт окупантів на Півночі України. ВIДЕО

На Півночі України прикордонники разом з побратимами із Сил оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Український захисник врукопашну зупинив, а згодом і ліквідував окупанта під Роботиним на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) знищення (8055)
08.10.2024 18:57 Відповісти
08.10.2024 19:12 Відповісти
08.10.2024 19:30 Відповісти
Де це на Півночі України? Сподіваюсь це все-таки на території московії.
08.10.2024 18:57 Відповісти
Може малась на увазі анексована в 1919 українська Стародубщина що зараз є частиною Брянської області
09.10.2024 00:02 Відповісти
Північ Україні - це на півночі Курщини?
08.10.2024 19:12 Відповісти
Північ України межує з півднем Брянської області, а північно-східна частина Сумської області межує з південно-західними районами Курщини (Рильск, Глушково, Суджа, Корєнєво). А північ Курщини -це Жєлєзногорск до якого від Суджі -130км
08.10.2024 19:31 Відповісти
мій препод по географії Вам "в підмітки не годиться"....
Географ... зламав мозок - де це.... нехай дадуть хоч географічні, хоч прямокутні координати... і якщо в межах Сумщини - то якого хера вони тут роблять?
08.10.2024 21:59 Відповісти
Тут в публікаціях багато помилок і суттєвих бо текст пишуть люди, далекі від цього всього, а на зауваження реагують блокуванням. Наприклад, пишуть що орки атакували якийсь населений пункт на Правобережжі, атака означає рух піхоти, бронетехніки для захоплення території. Думаєш що Дніпро вже форсували. А це ОБСТРІЛ (а не атака) ракетами, РСЗВ, артилерією. Зараз вже хоч не пишуть "розстріляли місто" замість"обстріляли місто".
09.10.2024 08:16 Відповісти
Південь Брянської обл. це анексована в 1919 українська Стародубщина, колиска гетьманів і письменників!
09.10.2024 00:03 Відповісти
...коли нема чого показувати-- показують те, що є...
08.10.2024 19:30 Відповісти
Географ... зламав мозок - де це.... нехай дадуть хоч географічні, хоч прямокутні координати... і якщо в межах Сумщини - то якого хера вони тут роблять?
