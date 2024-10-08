РУС
Пограничники уничтожили опорный пункт оккупантов на Севере Украины. ВИДЕО

На Севере Украины пограничники вместе с побратимами из Сил обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

+4
Де це на Півночі України? Сподіваюсь це все-таки на території московії.
08.10.2024 18:57 Ответить
+3
Північ Україні - це на півночі Курщини?
08.10.2024 19:12 Ответить
+1
...коли нема чого показувати-- показують те, що є...
08.10.2024 19:30 Ответить
08.10.2024 18:57 Ответить
Може малась на увазі анексована в 1919 українська Стародубщина що зараз є частиною Брянської області
показать весь комментарий
09.10.2024 00:02 Ответить
08.10.2024 19:12 Ответить
Північ України межує з півднем Брянської області, а північно-східна частина Сумської області межує з південно-західними районами Курщини (Рильск, Глушково, Суджа, Корєнєво). А північ Курщини -це Жєлєзногорск до якого від Суджі -130км
показать весь комментарий
08.10.2024 19:31 Ответить
мій препод по географії Вам "в підмітки не годиться"....
показать весь комментарий
08.10.2024 21:58 Ответить


Географ... зламав мозок - де це.... нехай дадуть хоч географічні, хоч прямокутні координати... і якщо в межах Сумщини - то якого хера вони тут роблять?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:59 Ответить
Тут в публікаціях багато помилок і суттєвих бо текст пишуть люди, далекі від цього всього, а на зауваження реагують блокуванням. Наприклад, пишуть що орки атакували якийсь населений пункт на Правобережжі, атака означає рух піхоти, бронетехніки для захоплення території. Думаєш що Дніпро вже форсували. А це ОБСТРІЛ (а не атака) ракетами, РСЗВ, артилерією. Зараз вже хоч не пишуть "розстріляли місто" замість"обстріляли місто".
показать весь комментарий
09.10.2024 08:16 Ответить
Південь Брянської обл. це анексована в 1919 українська Стародубщина, колиска гетьманів і письменників!
показать весь комментарий
09.10.2024 00:03 Ответить
08.10.2024 19:30 Ответить
08.10.2024 19:47 Ответить
 
 