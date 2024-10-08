Пограничники уничтожили опорный пункт оккупантов на Севере Украины. ВИДЕО
На Севере Украины пограничники вместе с побратимами из Сил обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Географ... зламав мозок - де це.... нехай дадуть хоч географічні, хоч прямокутні координати... і якщо в межах Сумщини - то якого хера вони тут роблять?