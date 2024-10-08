Украинский защитник врукопашную остановил, а затем и ликвидировал оккупанта под Работиным на Запорожье. ВИДЕО
Украинский боец в рукопашном бою победил, а после этого ликвидировал российского захватчика, который пытался пробраться в окоп к нашим воинам в районе Работино Запорожской области. Это зафиксировали бойцы 118-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские аэроразведчики вовремя сообщили нашей пехоте о приближении противника. На опубликованном видео можно увидеть, как россиянин приближается к украинскому окопу, однако из него вышел украинский защитник, который сразу напал на оккупанта и нанес ему несколько ударов руками и ногами. После этого захватчика ликвидировали с помощью оружия.
але такі відео покаже скабєєва або другі уйобки як розстріл!!!!
пацану реально, респект, повага, слава!!!! але ж.......
але ми подаємо в еспл на підарів за розстріли наших військових.
я не за те щоб підарів не валили
а за те щоб цого не знімали і тим більше не показували
А что?
І де ви бачили саме: "16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють"?
Я от бачив відео як кацапи розстріляли 9 українських воїнів...
Что то новое в баллистике...
Так от, ті пі@ари, які добігли та яких наші "прийняли" - усі під кайфом.
У наступну атаку - теж під кайфом
Ото воно таке найбільш вірогідно одновбане там і вешталося
На Воїн красава - мінуснув на раз пі@ара
Можливо і хотів здатись, але видно передумав в останню мить і почав чинити спротив. Тож, вибору не було.
який припхається на нашу , святу землю 🙁
Запамʼятайте , кляті кацапи , вам ніколи не буде спокою
на нашій землі , бо ви маєте свою 😡
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fz6stm/ukrainian_sof_uav_operator_hit_a_russian_soldier/
Цензор. Будь ласка адаптуйте це відео та викладіть на сайті. Нехай народ потішиться. Дякую.
Серущий в чемодан педофіл забув сказати своїм хробакам з ким вони мають справу.
Слава Україні!!!