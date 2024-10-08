РУС
Украинский защитник врукопашную остановил, а затем и ликвидировал оккупанта под Работиным на Запорожье. ВИДЕО

Украинский боец в рукопашном бою победил, а после этого ликвидировал российского захватчика, который пытался пробраться в окоп к нашим воинам в районе Работино Запорожской области. Это зафиксировали бойцы 118-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские аэроразведчики вовремя сообщили нашей пехоте о приближении противника. На опубликованном видео можно увидеть, как россиянин приближается к украинскому окопу, однако из него вышел украинский защитник, который сразу напал на оккупанта и нанес ему несколько ударов руками и ногами. После этого захватчика ликвидировали с помощью оружия.

Также смотрите: Силы обороны ударом ракеты уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" на Восточном направлении. ВИДЕО

армия РФ (20375) ликвидация (3987) Запорожская область (3449)
Топ комментарии
+59
Козак! 💪🇺🇦.
08.10.2024 17:47
+44
Черговому українському супергерою-респект...
08.10.2024 17:47
+37
Красава Воїне!
08.10.2024 17:49
Козак! 💪🇺🇦.
08.10.2024 17:47
козак Рембонюк
08.10.2024 18:07
так!!! клас!!!
але такі відео покаже скабєєва або другі уйобки як розстріл!!!!
пацану реально, респект, повага, слава!!!! але ж.......
08.10.2024 21:23
***** на скабєєву, головне, що нас воїн живий, а кацап дохлий!
09.10.2024 13:50
саме так. це найголовніше.
але ми подаємо в еспл на підарів за розстріли наших військових.
я не за те щоб підарів не валили
а за те щоб цого не знімали і тим більше не показували
09.10.2024 14:20
Черговому українському супергерою-респект...
08.10.2024 17:47
Красава Воїне!
08.10.2024 17:49
Реально грустно, если останавливают врукапашную
08.10.2024 17:51
ситуации разные...как там погода в Германии кстати?
08.10.2024 17:56
В Германии дождливо сейчас.
А что?
08.10.2024 21:06
Реально сумно коли по 16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють,
08.10.2024 18:47
Здатися у полон та бути захопленим у полон - це різні речі.
І де ви бачили саме: "16 чоловік у полон здаються, а їх як баранів розстелюють"?
Я от бачив відео як кацапи розстріляли 9 українських воїнів...
08.10.2024 21:41
а ти думав його має Термінатор ліквідувати, полетівши у минуле - у рік коли цього орка висрала мамка-алкоголічка?
08.10.2024 19:34
А нельзя было сразу его из автомата ун*ть.
08.10.2024 17:52
У автомата є певна довжина, якщо ворог з'являється прямо перед твоїм носом, то спочатку його треба відкинути на відстань. Такі ситуації трапляються дуже рідко, але буває
08.10.2024 18:16
Тоесть в упор из автомата застрелить нельзя?
Что то новое в баллистике...
08.10.2024 21:07
Если враг в упор перед тобой, то он рукой схватит за ствол твоего автомата и отведет его в сторону. Поэтому врага надо отбросить на расстояние, чтобы была возможность направить автомат на соперника.
09.10.2024 10:05
Це прекрасно. Рафіновано. Та просто дуже гарно.
08.10.2024 17:55
Це добре! -- а чого тои лунатік там гуляє?
08.10.2024 17:56
у пі@арів тактика - біжить до посадки 15-20 рил, але завдяки нашим дронорізам добігає тіко 1-3 тіла, решта в мінус. І так по колу допоки у посадці не назбирається 60-100 пі@арів. Потім вони йдуть у штурм/біжать до наступної посадки такою ж каруселлю. На пі@арів безліміт, нажаль
Так от, ті пі@ари, які добігли та яких наші "прийняли" - усі під кайфом.
У наступну атаку - теж під кайфом
Ото воно таке найбільш вірогідно одновбане там і вешталося
На Воїн красава - мінуснув на раз пі@ара
08.10.2024 18:05
Схоже на те що він під наркотою.
08.10.2024 19:17
Красава!
08.10.2024 17:57
08.10.2024 18:07
Та не було там кого зупиняти. Тинялося там якесь обдовбане в балахоні. Наший вийшов та пристрелив. Правильно зробив.
08.10.2024 18:13
Низький уклін тобі ВОЇНЕ за подвиг
08.10.2024 18:15
Одиночный мясной штурм
08.10.2024 18:25
У козака сталеві яйці! Не по 17.... Золоті!!!!
08.10.2024 18:26
Мабуть прийшов запитати - чєй Крим ?
08.10.2024 18:27
Схоже на те що прийшов здаватися.
08.10.2024 18:54
Нажаль, відео розірване та ще малий зум на самому цікавому. Бо не видно, як цей ворожий солдат потрапив в окоп і що сталось до того, як він вже напівлежав на бруствері і його влупив наш боєць, перед тим, як вбити.
Можливо і хотів здатись, але видно передумав в останню мить і почав чинити спротив. Тож, вибору не було.
08.10.2024 19:43
Так по зубах повинен отримати кожний окупант ,
який припхається на нашу , святу землю 🙁
Запамʼятайте , кляті кацапи , вам ніколи не буде спокою
на нашій землі , бо ви маєте свою 😡
08.10.2024 18:59
обколотий 100%ю Нема сенсу в тепловізійній накидці вештатись посеред білого дня
08.10.2024 19:36
Дякую нашому воїну, що пристрелив русліка, а не став брати у полон. Уже достатньо того біомусора набрали, і годуємо .
08.10.2024 20:38
не достатньо, ми не так вже й багато їх годуємо - вони найже одразу йдуть на обмін, бо у них наших полонених набагато більше - за рахунок того ж Маріуполя.
08.10.2024 21:16
Гарний козак, але я не хочу бачити такі відео, хочу бачити як кацапське мясо розлітається від вибухів дронів, снарядів, ракєт та інших паляниць)
08.10.2024 22:10
Тоді вам сюди: Такого ви ще не бачили. Такого ще ніхто не бачив. А коли подивіться, уявіть, що і як там розірвалося

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fz6stm/ukrainian_sof_uav_operator_hit_a_russian_soldier/

Цензор. Будь ласка адаптуйте це відео та викладіть на сайті. Нехай народ потішиться. Дякую.
09.10.2024 01:40
На фронт иди, хотитель
09.10.2024 11:52
Ваша думка дуже важлива, оставайтесь на лініі )
09.10.2024 12:26
Герой!
09.10.2024 01:33
якесь обкурене дурне пішло на самогубство
09.10.2024 07:38
Коли кацапню на собак міняли, наші козаки на чайках по Дніпру та морю гуляли.
Серущий в чемодан педофіл забув сказати своїм хробакам з ким вони мають справу.
Слава Україні!!!
09.10.2024 08:50
ВОЇН СВІТЛА!!!
09.10.2024 11:31
Штабные там советы через одного дают что делать, наперебой 🤣
09.10.2024 11:51
Які "гарні" ,"завчасно обладнанні" у захистників окопи,аж по коліна,оце я розумію підхід до оборони держави нашим урядом,та турбота про безпеку наших захистників.
09.10.2024 12:10
 
 