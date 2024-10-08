Украинский защитник врукопашную остановил, а затем и ликвидировал оккупанта под Работиным на Запорожье. ВИДЕО

Украинский боец в рукопашном бою победил, а после этого ликвидировал российского захватчика, который пытался пробраться в окоп к нашим воинам в районе Работино Запорожской области. Это зафиксировали бойцы 118-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские аэроразведчики вовремя сообщили нашей пехоте о приближении противника. На опубликованном видео можно увидеть, как россиянин приближается к украинскому окопу, однако из него вышел украинский защитник, который сразу напал на оккупанта и нанес ему несколько ударов руками и ногами. После этого захватчика ликвидировали с помощью оружия.

Также смотрите: Силы обороны ударом ракеты уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" на Восточном направлении. ВИДЕО