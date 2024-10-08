Силы обороны ударом ракеты уничтожили вражескую радиолокационную станцию ​​"Каста-2Е2" на Восточном направлении. ВИДЕО

На Восточном направлении бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки подразделения "Черный лес" обнаружили и скорректировали ракетный удар по вражеской цели - российской РЛС 39Н6 "Каста-2Е".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БпЛА.

