Силы обороны ударом ракеты уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" на Восточном направлении. ВИДЕО
На Восточном направлении бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки подразделения "Черный лес" обнаружили и скорректировали ракетный удар по вражеской цели - российской РЛС 39Н6 "Каста-2Е".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БпЛА.
Коричнева паста...
хоч і на орській, але правда.
красави!!!!
Слава ЗСУ!!!!!