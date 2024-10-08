РУС
Силы обороны ударом ракеты уничтожили вражескую радиолокационную станцию ​​"Каста-2Е2" на Восточном направлении. ВИДЕО

На Восточном направлении бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки подразделения "Черный лес" обнаружили и скорректировали ракетный удар по вражеской цели - российской РЛС 39Н6 "Каста-2Е".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БпЛА.

РЛС (86) уничтожение (7739)
Каста, пля...
Коричнева паста...
08.10.2024 16:40 Ответить
Розвідник з 3 км висоти вирахував її
08.10.2024 17:08 Ответить
на вид воно ціле і орки лазять. треба було ще.
08.10.2024 19:14 Ответить
красавчики!!!
хоч і на орській, але правда.
красави!!!!
Слава ЗСУ!!!!!
08.10.2024 19:24 Ответить
 
 