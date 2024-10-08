УКР
Сили оборони ударом ракети знищили ворожу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" на Східному напрямку. ВIДЕО

На Східному напрямку бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки підрозділу "Чорний ліс" виявили та скоригували ракетний удар по ворожій цілі - російській РЛС 39Н6 "Каста-2Е".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах. Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БпЛА. 

РЛС (68) знищення (8055)
Каста, пля...
Коричнева паста...
08.10.2024 16:40 Відповісти
Розвідник з 3 км висоти вирахував її
08.10.2024 17:08 Відповісти
на вид воно ціле і орки лазять. треба було ще.
08.10.2024 19:14 Відповісти
красавчики!!!
хоч і на орській, але правда.
красави!!!!
Слава ЗСУ!!!!!
