Сили оборони ударом ракети знищили ворожу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" на Східному напрямку. ВIДЕО

На Східному напрямку бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки підрозділу "Чорний ліс" виявили та скоригували ракетний удар по ворожій цілі - російській РЛС 39Н6 "Каста-2Е".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах. Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БпЛА.

