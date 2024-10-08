Окупант догорає під рештками підбитої бронемашини. ВIДЕО 18+
Українські воїн ліквідували окупанта, який ховався під рештками знищеного бронеавтомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 80-ї ОДШБ зафільмували охоплене вогнем тіло росіянина.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Что не очень-то и дойдёшь
Мы в засаде годами ждали
Невзирая на снег и дождь
Мы в воде ледяной не плачем
И в огне почти не горим
Мы охотники за удачей -
Птицей цвета ультрамарин
Ну, не горит же, не горит
До прикладу - в наступному році - кругла дата - 80 лет побєдабесію - а на кацапії полний провал: техніки на парад немає, пабєди немає...
Ну... самовари та мотокалясочники по красній площі прошкутильгають і в водочную на фронтовиє
Хоча (з іншого боку) - це і добре... РОсійський буджет позбавиться "шматка грошей" на війну. А наше МО буде позбавлене чергової "слізниці" ("чолобитної"), з проханням повернуть (розшукать) "прапавшего без вести героя СВО".. (Казав знайомий - кацапки вже строчать до нас такі "слізниці" тисячами...)