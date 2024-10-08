УКР
10 915 35

Окупант догорає під рештками підбитої бронемашини. ВIДЕО 18+

Українські воїн ліквідували окупанта, який ховався під рештками знищеного бронеавтомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 80-ї ОДШБ зафільмували охоплене вогнем тіло росіянина.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одноноге тіло окупанта із розтрощеною головою валяється на соняшниковому полі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18528) знищення (8055) дрони (5337)
Топ коментарі
+12
"Шо згорить то не згниє".
08.10.2024 11:07
08.10.2024 11:07 Відповісти
+11
Якби верещав і дриґався - треба би було перемістити в розділ "Навчальні відео"
08.10.2024 11:15
08.10.2024 11:15 Відповісти
+10
+100 к психике
08.10.2024 11:04
08.10.2024 11:04 Відповісти
+100 к психике
08.10.2024 11:04
08.10.2024 11:04 Відповісти
Мы в такие шагали дали
Что не очень-то и дойдёшь
Мы в засаде годами ждали
Невзирая на снег и дождь
Мы в воде ледяной не плачем
И в огне почти не горим
Мы охотники за удачей -
Птицей цвета ультрамарин

Ну, не горит же, не горит
08.10.2024 11:06
08.10.2024 11:06 Відповісти
...почти...
08.10.2024 14:25
08.10.2024 14:25 Відповісти
Тю, а чо 18+? Він же вже дохлий. Йому вже пофіг. Шоб він там верещав і дригався, тоді може треба було б обмежувати.
08.10.2024 11:06
08.10.2024 11:06 Відповісти
Якби верещав і дриґався - треба би було перемістити в розділ "Навчальні відео"
08.10.2024 11:15
08.10.2024 11:15 Відповісти
Або рубріка "для Естетів
08.10.2024 11:30
08.10.2024 11:30 Відповісти
Коли кацап горить і при цьому дригається, верещить і повільно конає, це взагалі бальзам на душу!
08.10.2024 18:34
08.10.2024 18:34 Відповісти
"Шо згорить то не згниє".
08.10.2024 11:07
08.10.2024 11:07 Відповісти
Окупант загоряє - це шоб трохи підсолодити пілюлю - в Торецьку вже кацапи бігають
08.10.2024 11:07
08.10.2024 11:07 Відповісти
Вугледар теж 2 р тримався -- путлєр сказав шо в нього до 2028 р час є шоб Украіну з"істи
08.10.2024 11:32
08.10.2024 11:32 Відповісти
До чого віриш не віриш - Пд. Кореиці кажуть шо пупс може помогти кацапам солдатами а там 1 млн армія - нам так хтось допоможе?
08.10.2024 12:35
08.10.2024 12:35 Відповісти
А чому до 2028 року?
До прикладу - в наступному році - кругла дата - 80 лет побєдабесію - а на кацапії полний провал: техніки на парад немає, пабєди немає...
Ну... самовари та мотокалясочники по красній площі прошкутильгають і в водочную на фронтовиє
08.10.2024 12:20
08.10.2024 12:20 Відповісти
Знову скоринку пересмажили...
08.10.2024 11:14
08.10.2024 11:14 Відповісти
Буеее, хто би таке їв
08.10.2024 11:17
08.10.2024 11:17 Відповісти
Хробачки...
08.10.2024 11:19
08.10.2024 11:19 Відповісти
І не хододно! 😁
08.10.2024 11:25
08.10.2024 11:25 Відповісти
І навіщо це показувать зараз? "Манька" свого упізнає та принесе відео у військкомат..... І їй "білу "Ладу" дадуть....
Хоча (з іншого боку) - це і добре... РОсійський буджет позбавиться "шматка грошей" на війну. А наше МО буде позбавлене чергової "слізниці" ("чолобитної"), з проханням повернуть (розшукать) "прапавшего без вести героя СВО".. (Казав знайомий - кацапки вже строчать до нас такі "слізниці" тисячами...)
08.10.2024 11:30
08.10.2024 11:30 Відповісти
Не манька, фьокла
08.10.2024 12:49
08.10.2024 12:49 Відповісти
Та хай хоч "Фроська" буде....
08.10.2024 12:57
08.10.2024 12:57 Відповісти
Коли вже... - ОСТАННІЙ Окупант догорає під рештками підбитої бронемашини.
08.10.2024 11:36
08.10.2024 11:36 Відповісти
Блііін - тепер шашлику захотілось...
08.10.2024 11:49
08.10.2024 11:49 Відповісти
Прикидається мертвим щоб з дрона не скинули вибухівку
08.10.2024 12:07
08.10.2024 12:07 Відповісти
Собачкам буде печення, хочу по ласують пропеченим мʼясом щоб животікі не боліли від сирого.
08.10.2024 12:12
08.10.2024 12:12 Відповісти
Лаптеногі беріть на замітку чим топити, бо зима буде довга.
08.10.2024 12:13
08.10.2024 12:13 Відповісти
Все чекав коли він великий палець догори підніме
08.10.2024 14:30
08.10.2024 14:30 Відповісти
сгорел на работе
08.10.2024 14:31
08.10.2024 14:31 Відповісти
Верхняя срака почему то никак не схватится огнем..
08.10.2024 14:55
08.10.2024 14:55 Відповісти
Счастья и крепкого здоровья на долгия годы 😁
08.10.2024 14:57
08.10.2024 14:57 Відповісти
Майор Чорнобаєв отримав термінове завдання повідомити родичам про смерть фаршика і у всіх деталях описати що йому спочатку відірвало ноги, і потім він догорів
08.10.2024 20:59
08.10.2024 20:59 Відповісти
Молодець...
08.10.2024 23:26
08.10.2024 23:26 Відповісти
А мені нравиться, як воно горить ...
09.10.2024 14:39
09.10.2024 14:39 Відповісти
 
 