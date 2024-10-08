Оккупант догорает под остатками подбитой бронемашины. ВИДЕО 18+
Украинские воины ликвидировали оккупанта, прятавшегося под остатками уничтоженного бронеавтомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 80-й ОДШБ сняли охваченное огнем тело россиянина.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+12 Hulio
показать весь комментарий08.10.2024 11:07 Ответить Ссылка
+11 Alexander Heydeck #587684
показать весь комментарий08.10.2024 11:15 Ответить Ссылка
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.10.2024 11:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что не очень-то и дойдёшь
Мы в засаде годами ждали
Невзирая на снег и дождь
Мы в воде ледяной не плачем
И в огне почти не горим
Мы охотники за удачей -
Птицей цвета ультрамарин
Ну, не горит же, не горит
До прикладу - в наступному році - кругла дата - 80 лет побєдабесію - а на кацапії полний провал: техніки на парад немає, пабєди немає...
Ну... самовари та мотокалясочники по красній площі прошкутильгають і в водочную на фронтовиє
Хоча (з іншого боку) - це і добре... РОсійський буджет позбавиться "шматка грошей" на війну. А наше МО буде позбавлене чергової "слізниці" ("чолобитної"), з проханням повернуть (розшукать) "прапавшего без вести героя СВО".. (Казав знайомий - кацапки вже строчать до нас такі "слізниці" тисячами...)