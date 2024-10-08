РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9705 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 915 35

Оккупант догорает под остатками подбитой бронемашины. ВИДЕО 18+

Украинские воины ликвидировали оккупанта, прятавшегося под остатками уничтоженного бронеавтомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 80-й ОДШБ сняли охваченное огнем тело россиянина.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Одноногое тело оккупанта с размозженной головой валяется на поле подсолнухов после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20375) уничтожение (7739) дроны (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
"Шо згорить то не згниє".
показать весь комментарий
08.10.2024 11:07 Ответить
+11
Якби верещав і дриґався - треба би було перемістити в розділ "Навчальні відео"
показать весь комментарий
08.10.2024 11:15 Ответить
+10
+100 к психике
показать весь комментарий
08.10.2024 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+100 к психике
показать весь комментарий
08.10.2024 11:04 Ответить
Мы в такие шагали дали
Что не очень-то и дойдёшь
Мы в засаде годами ждали
Невзирая на снег и дождь
Мы в воде ледяной не плачем
И в огне почти не горим
Мы охотники за удачей -
Птицей цвета ультрамарин

Ну, не горит же, не горит
показать весь комментарий
08.10.2024 11:06 Ответить
...почти...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:25 Ответить
Тю, а чо 18+? Він же вже дохлий. Йому вже пофіг. Шоб він там верещав і дригався, тоді може треба було б обмежувати.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:06 Ответить
Якби верещав і дриґався - треба би було перемістити в розділ "Навчальні відео"
показать весь комментарий
08.10.2024 11:15 Ответить
Або рубріка "для Естетів
показать весь комментарий
08.10.2024 11:30 Ответить
Коли кацап горить і при цьому дригається, верещить і повільно конає, це взагалі бальзам на душу!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:34 Ответить
"Шо згорить то не згниє".
показать весь комментарий
08.10.2024 11:07 Ответить
Окупант загоряє - це шоб трохи підсолодити пілюлю - в Торецьку вже кацапи бігають
показать весь комментарий
08.10.2024 11:07 Ответить
Вугледар теж 2 р тримався -- путлєр сказав шо в нього до 2028 р час є шоб Украіну з"істи
показать весь комментарий
08.10.2024 11:32 Ответить
До чого віриш не віриш - Пд. Кореиці кажуть шо пупс може помогти кацапам солдатами а там 1 млн армія - нам так хтось допоможе?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:35 Ответить
А чому до 2028 року?
До прикладу - в наступному році - кругла дата - 80 лет побєдабесію - а на кацапії полний провал: техніки на парад немає, пабєди немає...
Ну... самовари та мотокалясочники по красній площі прошкутильгають і в водочную на фронтовиє
показать весь комментарий
08.10.2024 12:20 Ответить
Знову скоринку пересмажили...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:14 Ответить
Буеее, хто би таке їв
показать весь комментарий
08.10.2024 11:17 Ответить
Хробачки...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:19 Ответить
І не хододно! 😁
показать весь комментарий
08.10.2024 11:25 Ответить
І навіщо це показувать зараз? "Манька" свого упізнає та принесе відео у військкомат..... І їй "білу "Ладу" дадуть....
Хоча (з іншого боку) - це і добре... РОсійський буджет позбавиться "шматка грошей" на війну. А наше МО буде позбавлене чергової "слізниці" ("чолобитної"), з проханням повернуть (розшукать) "прапавшего без вести героя СВО".. (Казав знайомий - кацапки вже строчать до нас такі "слізниці" тисячами...)
показать весь комментарий
08.10.2024 11:30 Ответить
Не манька, фьокла
показать весь комментарий
08.10.2024 12:49 Ответить
Та хай хоч "Фроська" буде....
показать весь комментарий
08.10.2024 12:57 Ответить
Коли вже... - ОСТАННІЙ Окупант догорає під рештками підбитої бронемашини.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:36 Ответить
Блііін - тепер шашлику захотілось...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:49 Ответить
Прикидається мертвим щоб з дрона не скинули вибухівку
показать весь комментарий
08.10.2024 12:07 Ответить
Собачкам буде печення, хочу по ласують пропеченим мʼясом щоб животікі не боліли від сирого.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:12 Ответить
Лаптеногі беріть на замітку чим топити, бо зима буде довга.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:13 Ответить
Все чекав коли він великий палець догори підніме
показать весь комментарий
08.10.2024 14:30 Ответить
сгорел на работе
показать весь комментарий
08.10.2024 14:31 Ответить
Верхняя срака почему то никак не схватится огнем..
показать весь комментарий
08.10.2024 14:55 Ответить
Счастья и крепкого здоровья на долгия годы 😁
показать весь комментарий
08.10.2024 14:57 Ответить
Майор Чорнобаєв отримав термінове завдання повідомити родичам про смерть фаршика і у всіх деталях описати що йому спочатку відірвало ноги, і потім він догорів
показать весь комментарий
08.10.2024 20:59 Ответить
Молодець...
показать весь комментарий
08.10.2024 23:26 Ответить
А мені нравиться, як воно горить ...
показать весь комментарий
09.10.2024 14:39 Ответить
 
 