Одноногое тело оккупанта с размозженной головой валяется на поле подсолнухов после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона роты ударных БПЛА 68-й ОЭБр имени Олексы Довбуша точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта, который прятался на поле подсолнухов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу и разбило голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
