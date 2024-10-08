Одноногое тело оккупанта с размозженной головой валяется на поле подсолнухов после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона роты ударных БПЛА 68-й ОЭБр имени Олексы Довбуша точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта, который прятался на поле подсолнухов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу и разбило голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

