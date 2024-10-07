Бойцы 68-й ОЕБр ликвидировали пятерых российских пехотинцев сбросами боеприпасов с дрона

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша точными сбросами боеприпасов с дрона ликвидировали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Сегодня мы писали о том, что воины 68-й бригады уничтожили вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом.

Смотрите также: Бойцы 425-й ОШБ ликвидировали группу российских солдат, которые хотели взять штурмом позиции на Покровском направлении. ВИДЕО