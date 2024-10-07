РУС
Бойцы 68-й ОЕБр ликвидировали пятерых российских пехотинцев сбросами боеприпасов с дрона

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша точными сбросами боеприпасов с дрона ликвидировали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Сегодня мы писали о том, что воины 68-й бригады уничтожили вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом.

Смотрите также: Бойцы 425-й ОШБ ликвидировали группу российских солдат, которые хотели взять штурмом позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20374) ликвидация (3981) 68 отдельная егерская бригада (84)
О це так красота !💪
07.10.2024 23:45 Ответить
Кацапи утилізовані дуже чітко - руки окремо, ноги окремо, а мізків ні в кого і не було.
07.10.2024 23:50 Ответить
Снайперська точність . Слава ЗСУ.
08.10.2024 08:25 Ответить
Отой що без голови, певно талстаєвскій!
08.10.2024 08:39 Ответить
Бімбочки які симпатичні, з піптиками
08.10.2024 10:03 Ответить
На превью видео что поле конопли?
08.10.2024 10:08 Ответить
Ні.......... То очерет... Соняшникове поле на краю болота, мабуть... Дикі коноплі можуть рости на краю "болотянки"... Однак, кажуть "наріки" - вони "ніякі"... Не "вставляють"...Я на інше увагу звернув - на полі соняхи рідко ростуть.... Чи зерно посіяли погане, чи земля неудобрена..... Урожай поганий буде. Та ще й "жмури" завадять урожай зібрать (якщо наші й відіб"ють поле) Якби боїв не було - хоч люди-б туди зайшли Намолотили-б вручну собі зерна - можна було-б курей годувать взимку...
08.10.2024 11:01 Ответить
 
 