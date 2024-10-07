РУС
"Шершни Довбуша" атаковали вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом. ВИДЕО

Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша точными сбросами боеприпасов уничтожили вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Российский захватчик прячется под трактором от удара беспилотника. ВИДЕО

