"Шершни Довбуша" атаковали вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом. ВИДЕО
Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша точными сбросами боеприпасов уничтожили вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
walshebneg
показать весь комментарий07.10.2024 20:54 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль