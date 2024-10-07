"Шершні Довбуша" атакували ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом. ВIДЕО
Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша влучними скидами боєприпасів знищили ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
walshebneg
показати весь коментар07.10.2024 20:54 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль