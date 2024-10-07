УКР
"Шершні Довбуша" атакували ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом. ВIДЕО

Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша влучними скидами боєприпасів знищили ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

знищення (8053) БТР (286) 68 окрема єгерська бригада (85)
ми шершням отакі качанці робимо..в товарній кількості.
07.10.2024 20:54 Відповісти
 
 