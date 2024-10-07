Російський загарбник ховається під трактором від удару безпілотника. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зафільмував, як російський солдат у паніці спробував сховатися від атаки безпілотника під трактором. Однак дрон швидко "викурив" окупанта з укриття, і ворог був ліквідований точним ударом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

