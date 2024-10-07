РУС
Российский захватчик прячется под трактором от удара беспилотника. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого снял, как российский солдат в панике попытался спрятаться от атаки беспилотника под трактором. Однако дрон быстро "выкурил" оккупанта из укрытия, и враг был ликвидирован точным ударом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

+10
хлібороб їбучий....
07.10.2024 19:36 Ответить
+9
Хто не заховався, я нє віноват!😁
07.10.2024 19:36 Ответить
+7
Перед смертю потів? -- потів -- це добре
07.10.2024 19:41 Ответить
Щур дістав дозу отрути. Нєх по полям шастати.
07.10.2024 19:38 Ответить
впав стомленим за ладу...
07.10.2024 19:39 Ответить
а моливо що вбив його вчорашній задрот в окулярах, який у цивільному житті не міг зробити укола своєму коту. Життя воно буває таке непередбачуване.
07.10.2024 19:41 Ответить
дятлу не поясняли, шо в дрончіка швидкісь під 300 км в чяс?
та **** вже тепер? - собачиков не розганяйте - нехай поїдять...
07.10.2024 19:44 Ответить
До цьог ролику більш доречним був би https://www.google.com/search?client=opera&hs=85F&sca_esv=116b66c83e832583&q=Theme&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVeLVT9c3NMxKN7XMTq-oMNK5sOdi84XtF3Zc2HVhg8KF7QoXOy7su9iscGHjha0X9l7Ye3GawsXWi9Mu7AbCDacYobpz8izTMkoqYfxsgzLT8oqcDBg_ybSs2NKioAiuvqgwp9i8whLOh9oO5xcYpBlYGMH5aUZmZjklKeVI_GRT82ygeTwgfqFpVlVeLkg7lJtRaJ5UVQblFhuYlhVlmBUhuNlJxYYGcLPiU1JK8kzTkFRnlRsYIoxOyU4uLEeyKT053vQRYxsTt8DLH_eEpf4wTlpz8hrjV0YuAZ_8_OLUnMqg1JzEktSUkHwhCS4217ySzJJKIT4pHi4u_Vx9AyPTEsukbKEgLu7g1JKQfN_8lMy0SiFnIUcuTt_U3KTUomL_NCEDLi7n_Jyc1OSSzPw8ISUpBS45_WS4gH5RanJ-UUpmXnp8ck5pcQlQjxWTBqNSoVHcrkvTzrFFCDIAwabAIAcpDS1BLjaX_NzEzDxBjoCwBWKfT9hrCXNxhCRW5Ofl51YK3jn1fz7_p_f2SoqcQD0H-Oa8tQfpTihbaXFAglGBWYPREMhVeLLY-IAWwwQmxqZ9Kw6xcXAwCjAYMXEwVDHwLGJlDclIzU2dwMYIABHWQU1NAgAA&sa=X&stq=1&lei=3Q8EZ-X9BumExc8PwKKI8Qo#fpstate=ive&vld=cid:34081032,vid:MK6TXMsvgQg,st:0 цей музичний трек :
07.10.2024 19:47 Ответить
Не-эээ... https://youtu.be/5RwMiv2l7LU Для кацапiв ось цей трек...
07.10.2024 22:36 Ответить
Здох стомленим.А міг здохнути не стомленим.
07.10.2024 19:52 Ответить
пан має рацію...
07.10.2024 20:14 Ответить
Так би у труні був свіжий та веселий, а вийшло забіганий та сумний.
07.10.2024 19:59 Ответить
скотиняка по накопаному?
07.10.2024 20:12 Ответить
Z yoga - тракторна поза лотоса 😁
07.10.2024 20:13 Ответить
Трактора жаль.... Ще-б орав і орав...
07.10.2024 20:16 Ответить
Головне, що воно здохло падло!
07.10.2024 21:22 Ответить
Какое па, какое па... В последний миг чи тяга к гопаку появилась у кацапа - ласты так на выброс пораскидывал.
07.10.2024 22:25 Ответить
Кожен дохлий каzапський засранець це плюс
07.10.2024 22:32 Ответить
Гарно бігав,але наздогнала його смерть!Кацапурики,беріть шинєль тай йдіть домой!
07.10.2024 22:58 Ответить
По позе видно плясун был, как Мозговой.
07.10.2024 23:49 Ответить
Кацап ногу витягнув, як кіт, що зібрався яйця лизати - проте не судилося.
08.10.2024 00:19 Ответить
У фіналі щось з ніжками трапилося, розкинув у різні сторони.
08.10.2024 10:10 Ответить
 
 