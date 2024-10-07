Российский захватчик прячется под трактором от удара беспилотника. ВИДЕО
Оператор FPV-дрона 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого снял, как российский солдат в панике попытался спрятаться от атаки беспилотника под трактором. Однако дрон быстро "выкурил" оккупанта из укрытия, и враг был ликвидирован точным ударом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
та **** вже тепер? - собачиков не розганяйте - нехай поїдять...