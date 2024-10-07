РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 648 13

Бойцы 425-й ОШБ ликвидировали группу российских солдат, которые хотели взять штурмом позиции на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" в Донецкой области на Покровском направлении ликвидировали группу российских солдат, которые пытались взять штурмом украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Российский захватчик прячется под трактором от удара беспилотника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) ликвидация (3981) Донецкая область (10572)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
ніяких в сраці полонених - кров за кров.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:43 Ответить
+11
показать весь комментарий
07.10.2024 22:42 Ответить
+10
Геть смердюче плем"я з нашої землі!
показать весь комментарий
07.10.2024 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.10.2024 22:42 Ответить
ніяких в сраці полонених - кров за кров.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:43 Ответить
Вони вже розуміють це
показать весь комментарий
07.10.2024 22:51 Ответить
мені все одно шо вони розуміють нехай підриваються, стріляються аби не живі були - а до негарно підірвашегося курносого прийде янгол і збавить суку від мук....
показать весь комментарий
07.10.2024 22:56 Ответить
Геть смердюче плем"я з нашої землі!
показать весь комментарий
07.10.2024 22:51 Ответить
НАПРАСНО СТАРУШКА ЖДЕТ СЫНА ДОМОЙ - У СЫНА СЕГОДНЯ ПОЛУЧКА. ЛЕЖИТ ОН В КАНАВЕ НАПРОТИВ ПИВНОЙ И В РОТ ЕМУ ПИСАЕТ ЖУЧКА.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:53 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 04:51 Ответить
Man, where do get such a funny shit like this?
показать весь комментарий
08.10.2024 04:59 Ответить
Just inspired by the Ukrainian folks 😁
показать весь комментарий
08.10.2024 14:47 Ответить
Sehr gut.
показать весь комментарий
07.10.2024 23:01 Ответить
Свиноморді отримали те, за чим прийшли - гній і забуття. Балалайня - країна 404, шкідливий наріст на тлі нашої Планети.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:06 Ответить
Останнього класно чпокнули.
показать весь комментарий
08.10.2024 04:00 Ответить
Смещение черепной коробки с открытым переломом в двух местах.
показать весь комментарий
08.10.2024 05:01 Ответить
 
 