Бойцы 425-й ОШБ ликвидировали группу российских солдат, которые хотели взять штурмом позиции на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" в Донецкой области на Покровском направлении ликвидировали группу российских солдат, которые пытались взять штурмом украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
