УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5438 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 650 13

Бійці 425 ОШБ ліквідували групу російських солдатів, які хотіли взяти штурмом позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" на Донеччині на Покровському напрямку ліквідували групу російських солдатів, які намагалися взяти штурмом українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Сили оборони знищили БМП-3 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ліквідація (4377) Донецька область (9410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
ніяких в сраці полонених - кров за кров.
показати весь коментар
07.10.2024 22:43 Відповісти
+11
показати весь коментар
07.10.2024 22:42 Відповісти
+10
Геть смердюче плем"я з нашої землі!
показати весь коментар
07.10.2024 22:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.10.2024 22:42 Відповісти
ніяких в сраці полонених - кров за кров.
показати весь коментар
07.10.2024 22:43 Відповісти
Вони вже розуміють це
показати весь коментар
07.10.2024 22:51 Відповісти
мені все одно шо вони розуміють нехай підриваються, стріляються аби не живі були - а до негарно підірвашегося курносого прийде янгол і збавить суку від мук....
показати весь коментар
07.10.2024 22:56 Відповісти
Геть смердюче плем"я з нашої землі!
показати весь коментар
07.10.2024 22:51 Відповісти
НАПРАСНО СТАРУШКА ЖДЕТ СЫНА ДОМОЙ - У СЫНА СЕГОДНЯ ПОЛУЧКА. ЛЕЖИТ ОН В КАНАВЕ НАПРОТИВ ПИВНОЙ И В РОТ ЕМУ ПИСАЕТ ЖУЧКА.
показати весь коментар
07.10.2024 22:53 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 04:51 Відповісти
Man, where do get such a funny shit like this?
показати весь коментар
08.10.2024 04:59 Відповісти
Just inspired by the Ukrainian folks 😁
показати весь коментар
08.10.2024 14:47 Відповісти
Sehr gut.
показати весь коментар
07.10.2024 23:01 Відповісти
Свиноморді отримали те, за чим прийшли - гній і забуття. Балалайня - країна 404, шкідливий наріст на тлі нашої Планети.
показати весь коментар
08.10.2024 00:06 Відповісти
Останнього класно чпокнули.
показати весь коментар
08.10.2024 04:00 Відповісти
Смещение черепной коробки с открытым переломом в двух местах.
показати весь коментар
08.10.2024 05:01 Відповісти
 
 