Бійці 425 ОШБ ліквідували групу російських солдатів, які хотіли взяти штурмом позиції на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" на Донеччині на Покровському напрямку ліквідували групу російських солдатів, які намагалися взяти штурмом українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
