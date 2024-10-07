УКР
Сили оборони знищили БМП-3 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку дроном-камікадзе знищили БМП-3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно воїни 65 ОМБр тільки за один бойовий виліт дронами-камікадзе знищили 4 гармати і ворожу "буханку", який росіяни використовували для підвезення особового складу та БК на передову.

Також дивіться: "Шершні Довбуша" атакували ворожий БТР-82А, а також бліндаж з особовим складом. ВIДЕО

