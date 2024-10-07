Сили оборони знищили БМП-3 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 65-ої окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку дроном-камікадзе знищили БМП-3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Нагадаємо, що нещодавно воїни 65 ОМБр тільки за один бойовий виліт дронами-камікадзе знищили 4 гармати і ворожу "буханку", який росіяни використовували для підвезення особового складу та БК на передову.
