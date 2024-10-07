Силы обороны уничтожили БМП-3 на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении дроном-камикадзе уничтожили БМП-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
Напомним, что недавно воины 65-й ОМБр только за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую "буханку", которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.
