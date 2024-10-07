РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 033 3

Силы обороны уничтожили БМП-3 на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении дроном-камикадзе уничтожили БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Напомним, что недавно воины 65-й ОМБр только за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую "буханку", которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.

Смотрите также: "Шершни Довбуша" атаковали вражеский БТР-82А, а также блиндаж с личным составом. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7737) БМП (407) 65 ОМБр (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Камянське хто?
показать весь комментарий
07.10.2024 21:05 Ответить
БМП - братська могила піхоти…
показать весь комментарий
07.10.2024 21:22 Ответить
Будемо відверті - це БМП-1
показать весь комментарий
07.10.2024 21:38 Ответить
 
 