УКР
Одноноге тіло окупанта із розтрощеною головою валяється на соняшниковому полі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона роти ударних БПЛА 68-ї ОЕБр імені Олекси Довбуша влучним скидом боєприпасу ліквідував окупанта, який ховався на соняшниковому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ногу і розтрощило голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе наздогнав у полі російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) дрони (5337) 68 окрема єгерська бригада (85)
+7
Соняхи жалко...
08.10.2024 10:44 Відповісти
+5
судячи по посіву, брали таки його весняні попередники в кармани сємки, як їм і казали )))
08.10.2024 10:48 Відповісти
+5
звідки взяти оптимізм? Україна своїми силами не переможе! 5-6 ефективних менеджерів цього не допустять. А щодо заходу - так там ніколи і мови про перемогу України не було!
08.10.2024 10:58 Відповісти
Розпушили?
08.10.2024 10:42 Відповісти
Типовий кацапський берліоз втратив голову із-за соняшникової олії
Класіка
08.10.2024 12:36 Відповісти
Сигарети Bond в м'якій пачці
08.10.2024 10:46 Відповісти
Встиг, падло, соняшникового насіння в кармани насипати?
08.10.2024 10:49 Відповісти
Ну то й що? Подібні відео на фоні загальної картини вже оптимізму не додають. Зараз не 22 рік.
08.10.2024 10:50 Відповісти
Абсолютно вірно. Західні партнери ,аж ніяк не в захваті розвалити рашку,адже добре памятають,що відбувалось після розвалу савєцкого союзу. навіть Клінтон тоді в Раді виступав проти розвалу ссср.Навіщо їм тепер ,ця головна біль.
08.10.2024 11:44 Відповісти
клінтон чи старший буш
чи я намішав горох з капустою а гуглити ліньки
08.10.2024 12:00 Відповісти
вибачайте...то я помилився...щось мені той Клінтон постійно лізе..мабуть Моніка наврочила.
Джордж Буш-старший
Під час виступу у Верховній Раді перед депутатами XII скликання, висловився з засторогою до «суїцидального націоналізму» та від спроб відділитись від СРСР.
08.10.2024 12:28 Відповісти
В тому-то й справа, що "націоналізм" не такий уже й страшний..... В Україні він є і розростається, дякуючи "суїцидальному інтернаціоналізму", що якраз "цвіте буйним цвітом у Росії........... Самі не живуть - і іншим не дають!......
08.10.2024 13:05 Відповісти
на росії- шовінізм
08.10.2024 13:10 Відповісти
Ти знаєш - там "неоднозначно".... Справа в тому, що "шовінізм" передбачає наявність якоїсь конкретної нації... Але якщо такої нації - "русские", немає (а є конгломерат різних національностей та рас, об"єднаних лише спільністю теритрії та "языком межнацианальнава абщения, що готові за будь-якої причини вчепиться один одному в горлянку), то про "шовінізм" мову вести важко..... Скоріше, про "імперіалізм".... Поки імперія більш-менш забезпечує відносно сите становище - вони готові йти вмирать за гроші.... Як тільки гроші у імперії закінчаться - розбіжаться в різні боки..... Це вже було - з СРСР......
08.10.2024 13:23 Відповісти
Згоден з вами, бо едина нацiя (росiянська, або це кацапська) ведет все остальные нации под всеобщим именем - русские (абреков - по кацапски) к светлым горизонтам будущего. Не звертайте уваги на пана , стосовно русских, бо пан их путает с раисянами. Русские це весь конгломерат *********. Раисянин - це нацпризнак, но без территориального(государственного) образования, бо в кацапов нету админтерритории, которая бы звалась нарабсея. Кацапы, тобто раисяне кагбэ как нация есть, но эта нация не имеет своего государства и существует какой-то аморфной массой в федерации админобразований(государств) остальных наций *********. Та хiба недоiсторик це розумiе?
08.10.2024 16:48 Відповісти
не варто такі відео викладати.на фоні здачі фронту-слабка сатисфакція.а більше показати нічого.справи-лайно.довоювались,Потужні Зебіли...
08.10.2024 10:56 Відповісти
Цю! Так їх такими до нас і відправляють.
08.10.2024 10:58 Відповісти
Крутой будильник.
08.10.2024 15:28 Відповісти
 
 