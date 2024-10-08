Одноноге тіло окупанта із розтрощеною головою валяється на соняшниковому полі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона роти ударних БПЛА 68-ї ОЕБр імені Олекси Довбуша влучним скидом боєприпасу ліквідував окупанта, який ховався на соняшниковому полі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ногу і розтрощило голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
