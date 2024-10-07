Дрон-камікадзе наздогнав у полі російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 42-ї ОМБр влучним ударом знищив ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю 25 мільйонів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Один дрон завдав окупантам збитків майже на 25 мільйонів доларів. Пілоти БПАК "Перун" із 42-ї окремої механізованої бригади відправили на металобрухт зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Цей точний удар не лише позбавив супротивника дорогої техніки, а й залишив його без прикриття у повітрі", - зазначає у коментарі автор публікації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар07.10.2024 10:01 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Маркиз
показати весь коментар07.10.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Евгений #396372
показати весь коментар07.10.2024 10:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрій Вінгорськи
показати весь коментар07.10.2024 13:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor Dovgoshyya #582942
показати весь коментар07.10.2024 15:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль