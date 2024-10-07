УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5959 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 654 7

Дрон-камікадзе наздогнав у полі російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 42-ї ОМБр влучним ударом знищив ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю 25 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Один дрон завдав окупантам збитків майже на 25 мільйонів доларів. Пілоти БПАК "Перун" із 42-ї окремої механізованої бригади відправили на металобрухт зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Цей точний удар не лише позбавив супротивника дорогої техніки, а й залишив його без прикриття у повітрі", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники ГУР спалили російську "Осу" вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3480) знищення (8028) дрони (5311) ЗРК (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудова робота. Знайти у полі джекпот у русі, а потім майстерно пірнути йому в бочину.
показати весь коментар
07.10.2024 10:01 Відповісти
+1.
показати весь коментар
07.10.2024 10:27 Відповісти
В день? Тоесть мы прокачиваем минимум на 365 млрд долларов за год? ничего, что всего рашка столько не продает?
показати весь коментар
07.10.2024 10:36 Відповісти
хочеться побачити як палає 25 лямів баксів.
показати весь коментар
07.10.2024 13:15 Відповісти
як наздогнав видно, сподіваємось і віримо що все таки знищив.
показати весь коментар
07.10.2024 15:10 Відповісти
 
 