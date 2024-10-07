Дрон-камікадзе наздогнав у полі російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 42-ї ОМБр влучним ударом знищив ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю 25 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Один дрон завдав окупантам збитків майже на 25 мільйонів доларів. Пілоти БПАК "Перун" із 42-ї окремої механізованої бригади відправили на металобрухт зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Цей точний удар не лише позбавив супротивника дорогої техніки, а й залишив його без прикриття у повітрі", - зазначає у коментарі автор публікації.

