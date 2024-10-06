Розвідники ГУР спалили російську "Осу" вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса"", - ідеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів.
"Уроки цікавої математики продовжуватимуться!", - додали в розвідвідомстві.
Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
металобрухт СРСР
Звучить так, ніби вони отримали 10 лимонів та спалили "Осу"!
Хоча,що взяти з бойовика будангова: весь орган перетворив на диверсійно-піхотний підрозділ,типу,чого сам навчився-те робитимуть підпорядковані.