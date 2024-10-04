УКР
Підірвано авто "начальника фізичної охорони" ЗАЕС Короткого, який пішов на співпрацю з РФ, - ГУР. ВIДЕО

Сьогодні, 4 жовтня, в окупованому Енергодарі вибухнуло авто, в якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької АЕС Короткий Андрій Юрійович.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 7 ранку.

"Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Мелітополі українські підпільники підірвали ВАЗ із окупантами, - ГУР

Також він брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних окупованого Енергодару.

Короткий організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Очолював так звану "раду депутатів" від партії Путіна "Единая Россия".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суддю-зрадника Ломейка ліквідовано в окупованому Бердянську, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

вибух (4588) Енергодар (265) ГУР (635)
+28
у короткого й життя коротке...
04.10.2024 10:31 Відповісти
+19
Підрозділ МВС.
Мент, мусор, аваковський орел, тобто.
04.10.2024 10:41 Відповісти
+16
Сподіваюсь воно здохло
04.10.2024 10:36 Відповісти
у короткого й життя коротке...
04.10.2024 10:31 Відповісти
Здох Максим і жуй з ним
04.10.2024 14:26 Відповісти
а Ви бачили там підараса????
і я не бачив.
розсосався як геморой після Кашпіровського
04.10.2024 19:27 Відповісти
Фізична охорона? Щось нове
04.10.2024 10:32 Відповісти
Підрозділ МВС.
Мент, мусор, аваковський орел, тобто.
04.10.2024 10:41 Відповісти
Сподіваюсь воно здохло
04.10.2024 10:36 Відповісти
Так хотілось би знати, воно вже всьо, чи карачиться у лікарні. Хоча судячи з вибуху, скоріше всьо, а ніж ні.
04.10.2024 10:37 Відповісти
Судячи з відео, в кращому випадку залишиться інвалідом
04.10.2024 11:02 Відповісти
Здохло вже..
04.10.2024 13:20 Відповісти
Взрыв раздался
И орка стон!
В актовом зале -
масляков и кобзон...
04.10.2024 10:37 Відповісти
То й розмова має бути коротка, не довше автоматної черги!
04.10.2024 10:44 Відповісти
треба вже писати про наслідки для цього товариша, а що авто, він купить собі нове...
04.10.2024 10:49 Відповісти
Класний пук і запроданцю - каюк.
04.10.2024 10:51 Відповісти
Дуже гарно!
Роботи ще багато!
04.10.2024 10:55 Відповісти
Здох чи ні?
04.10.2024 11:00 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялися...
04.10.2024 11:00 Відповісти
Короткий стал ещё короче. Что-то взрывом точно оторвало .
04.10.2024 11:11 Відповісти
Ну таке бл, підірвати вчителя фізичної культури який ніхто , і нікому і нах не потрібен. А що, якогось новопризначеного кацапа відправити в пекло віра не дозволяє чи щось інше? Да, "заглядатєль в глаза" *******?
04.10.2024 11:11 Відповісти
гарне кіно.
04.10.2024 11:19 Відповісти
У Франції після II WW колаборантів вішали,
хтось з наших патріотів скоротив судові видатки нашим судам на післявоєнний час,
до того ж не факт, що наші корумповані суди їх належно тоді будуть карати
04.10.2024 11:26 Відповісти
ох і фізична охорона
04.10.2024 11:29 Відповісти
свої мочать своїх а на кацапії все тихо
04.10.2024 11:39 Відповісти
ГУР надо по скромнее быть. Зачем такую гидоту у себя на странице выкладывать.
04.10.2024 11:45 Відповісти
Якщо така позасудова розправа на українськими громадянами на території України законна, то це фіаско.
04.10.2024 12:12 Відповісти
Пропонуєш на території України перед перестрілками десь там в Покровську чи Вугледарі запитувати у ворожих солдат громадянство та зачитувати їм постанову українського суду?
04.10.2024 13:25 Відповісти
Після сніданку треба було перднуть і викурити цигарку на дворі а не в авто, ішак козломордий.
04.10.2024 13:12 Відповісти
«А што єто так бумкнуло?» (с)
04.10.2024 16:32 Відповісти
Як про нього писано - https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY
04.10.2024 19:03 Відповісти
Моссад Насралу ліквідували і пейджери повзривали а наші якогось охоронця сільпо ліквідували а пропагандони, рос депутати і бізнесмени/олігархи які виробляють зброю для русні тоннами досі ходять по світу как не в чем не бывало
05.10.2024 01:34 Відповісти
"харашо, но мало!"
Цей ГУРа, враховуючи МІЛЬЯРДНІ грошові вливання, позабюджетні надходження (які наближаються за обсягом до бюджетних), особисті "вась-вась" Муданова з препіздентом, просто "спить і псує повітря" замість реального виконання покарання зрадників та колаборантів, яких приютила та годує Зє-влада. Але іллюстрація т.зв. "роботи ГУР" справляє враження на нарід.
Це не Моссад, а жалюгідна пародія.
05.10.2024 08:36 Відповісти
 
 