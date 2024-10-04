Підірвано авто "начальника фізичної охорони" ЗАЕС Короткого, який пішов на співпрацю з РФ, - ГУР. ВIДЕО

Сьогодні, 4 жовтня, в окупованому Енергодарі вибухнуло авто, в якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької АЕС Короткий Андрій Юрійович.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 7 ранку.

"Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією", - йдеться в повідомленні.

Також він брав участь у репресіях персоналу АЕС, воєнних злочинах проти цивільних окупованого Енергодару.

Короткий організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Очолював так звану "раду депутатів" від партії Путіна "Единая Россия".

